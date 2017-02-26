Вагнер исключает свое появление в "Лестере"

Дэвид Вагнер Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер заявил, что его не интересует пост рулевого "Лестера", который освободился после увольнения Клаудио Раньери.

45-летний Вагнер, ассистировавший в Бунделсгие нынешнему наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу, назывался в числе одного из главных претендентов на замещение Раньери.

Однако Дэвида не интересует работа на "Кинг-Пауэр", тем более что его "Хаддерсфилд" стремится выйти в Премьер-Лигу, а пребывание в "Лестере", наоборот, грозит вылетом в Чемпионшип.

"Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", но у меня есть более важные дела в "Хаддерсфилде". Над ними нужно сосредоточиться прямо сейчас".

"Мне очень жаль Клаудио Раньери, ведь в прошлом сезоне он добился необычного достижения. Он написал сказку, которая, к сожалению, закончилась на наших глазах", - сообщил Вагнер BBC.



Метки Вагнер, Лестер, Хаддерсфилд

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. huddersfield 26.02.2017 16:40 # huddersfield
    Руки прочь от нового Клоппа, он выведет Хаддерсфилд на топовый уровень, это его предназначение.

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  2. obey-mikel 26.02.2017 16:09 # obey-mikel
    пускай, чсв старикан, гиггз берет пример с чего надо начинать свою самостоятельную карьеру, а не сразу в гранды апл напрашиватся

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  3. pavlix76 26.02.2017 15:54 # pavlix76
    Теперь только самоубийца или ьезработный туда пойдёт, при такой-то рекламе. Пусть сам бунтарь Шейкспир и расхлёбывает!

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  4. ganinilyha 26.02.2017 15:34 # ganinilyha
    Сначала не понял, почему вместо Венгера Марез

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  5. guardian95 26.02.2017 15:04 # guardian95
    Первонах

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