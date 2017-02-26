Вагнер исключает свое появление в "Лестере"

Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер заявил, что его не интересует пост рулевого "Лестера", который освободился после увольнения Клаудио Раньери.

45-летний Вагнер, ассистировавший в Бунделсгие нынешнему наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу, назывался в числе одного из главных претендентов на замещение Раньери.



Однако Дэвида не интересует работа на "Кинг-Пауэр", тем более что его "Хаддерсфилд" стремится выйти в Премьер-Лигу, а пребывание в "Лестере", наоборот, грозит вылетом в Чемпионшип.



"Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", но у меня есть более важные дела в "Хаддерсфилде". Над ними нужно сосредоточиться прямо сейчас".



"Мне очень жаль Клаудио Раньери, ведь в прошлом сезоне он добился необычного достижения. Он написал сказку, которая, к сожалению, закончилась на наших глазах", - сообщил Вагнер BBC.