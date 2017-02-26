Вагнер исключает свое появление в "Лестере"
Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер заявил, что его не интересует пост рулевого "Лестера", который освободился после увольнения Клаудио Раньери.
45-летний Вагнер, ассистировавший в Бунделсгие нынешнему наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу, назывался в числе одного из главных претендентов на замещение Раньери.
Однако Дэвида не интересует работа на "Кинг-Пауэр", тем более что его "Хаддерсфилд" стремится выйти в Премьер-Лигу, а пребывание в "Лестере", наоборот, грозит вылетом в Чемпионшип.
"Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", но у меня есть более важные дела в "Хаддерсфилде". Над ними нужно сосредоточиться прямо сейчас".
"Мне очень жаль Клаудио Раньери, ведь в прошлом сезоне он добился необычного достижения. Он написал сказку, которая, к сожалению, закончилась на наших глазах", - сообщил Вагнер BBC.
26.02.2017 15:00
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Последние комментарии:
Руки прочь от нового Клоппа, он выведет Хаддерсфилд на топовый уровень, это его предназначение.
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пускай, чсв старикан, гиггз берет пример с чего надо начинать свою самостоятельную карьеру, а не сразу в гранды апл напрашиватся
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Теперь только самоубийца или ьезработный туда пойдёт, при такой-то рекламе. Пусть сам бунтарь Шейкспир и расхлёбывает!
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Сначала не понял, почему вместо Венгера Марез
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Первонах
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