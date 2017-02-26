Данни Ингс вернется к предсезонному периоду

Данни Ингс Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что невезучий нападающий Данни Ингс приступит к полноценным тренировкам во время предсезонного периода.

Напомним, Ингс, пропустивший большую частью прошлого сезона из-за надрыва крестообразных связок левого колена, находится вне игры с октября, когда в матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" он повредил сухожилие в правом колене.

В ноябре 24-летний англичанин был прооперирован в Лондоне и с тех пор проделал большой путь на пути к своему восстановлению. Клопп отмечает успехи своего подопечного, но уже не рассчитывает на Данни в остатке этого сезона.

"Данни не выздоровел. Он идет на поправку, но ему все еще требуется время. Я не думаю, что у него есть какие-либо шансы вернуться в этом сезоне. Мы рассчитываем на предсезонный период", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Ингс, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 14:00

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  1. chelsi2005 26.02.2017 14:22 # chelsi2005
    Такой же бездарь как наш Коста.

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  2. gerrard08 26.02.2017 14:20 # gerrard08
    Ну и красавчик, игрок по типу Кюйта.

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  3. fc-zenit 26.02.2017 14:07 # fc-zenit
    ниxyясе, он жив еще.

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