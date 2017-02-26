Варди отрицает причастность к отставке Раньери

Джейми Варди и Клаудио Раньери Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что не был причастен к увольнению из клуба главного тренера Клаудио Раньери.

После череды неутешительных результатов – в рамках Премьер-Лиги, Кубка Англии и, наконец, Лиги Чемпионов – боссы "Лестера" указали на дверь 65-летнему Раньери, который только в прошлом сезоне привел "лис" к чемпионскому титулу.

По слухам, важную роль в этом решении сыграли лидеры команды, выразившие недовольство тренерскими методами Клаудио в этом сезоне. Варди отрицает, что он тоже был причастен к увольнению итальянца.

"Я писал и удалял фразы для этого поста бесчисленное количество раз. Я был обязан найти правильные и подходящие слова для Клаудио".

"Клаудио пользовался и всегда будет пользоваться моим глубочайшим уважением. Вместе с ним и с командой мы добились невозможного. Он поверил в меня в тот момент, когда не верило большинство людей, и за это я вечно буду ему признателен".

"Появились сообщения, что я повлиял на увольнение Клаудио. Поверьте, это абсолютно лживые, беспочвенные и ранящие до глубины души слухи. Единственное, в чем виновата наша команда, – в плохих результатах. Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию".

"Я желаю Клаудио всего самого наилучшего, что бы будущее не готовило для него. Спасибо тебе, Клаудио, за все", - написал Варди на своей страничке в Instagram.



Метки Варди, Лестер, Раньери

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2017 13:00

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  1. abracadabra55 26.02.2017 14:02 # abracadabra55
    второй пошел

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  2. pistolero-lfc 26.02.2017 13:17 # pistolero-lfc
    Тебя вообще кто нибудь спрашивал? Да и твои слова: "Я писал и удалял фразы для этого поста бесчисленное количество раз. Я был обязан найти правильные и подходящие слова " выглядят как оправдение.

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  3. chelsi2005 26.02.2017 13:11 # chelsi2005
    Азар тоже у нас отрицал, но мы то знаем, кто главная крыса.

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  4. felixok 26.02.2017 13:09 # felixok
    Да понятно, что все деда уважали. Просто вспышка закончилась ивсе встало на свои места

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  5. boavista 26.02.2017 13:09 # boavista
    Думаю бунта не было, но натянутые отношения были.

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