Почеттино: "Возможно, "Тоттенхэм" еще не готов к трофеям"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предположил, что его команда еще не готова к завоеванию трофеев.

В прошлом сезоне "шпоры" длительное время занимали вторую позицию в Премьер-Лиге, финишировав третьими. В связи с этим фанаты ожидали, что в этой кампании "Тоттенхэм" сделает очередной шаг вперед.



Однако подопечные Почеттино провалились в Лиге Чемпионов, с треском вылетели из Лиги Европы и в остатке сезона будут вести отчаянную борьбу за попадание в топ-4. Маурисио считает, что ожидания следующего шага "шпор" — шага к трофеям — возможно, преждевременны.



"В прошлом сезоне мы занимали второе и третье место в лиге, чем высоко задрали планку ожиданий — и это хорошо. Однако мы еще, возможно, не готовы к завоеванию трофеев. Это как с новым стадионом: если мы хотим переехать туда сегодня, то он еще не готов для игры в футбол. Нам требуется терпение, нам требуется фундамент. Терпение и ожидание — это вечная проблема".



"Наш президент заложил фундамент: новые условия на тренировочной базе и новый стадион, который поможет команде и клубу стать лучше и больше. Мы на пути к становлению одним из лучших клубов Европы. Однако мы должны быть терпеливы", — цитирует Почеттино The Guardian.