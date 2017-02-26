Почеттино: "Возможно, "Тоттенхэм" еще не готов к трофеям"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предположил, что его команда еще не готова к завоеванию трофеев.
В прошлом сезоне "шпоры" длительное время занимали вторую позицию в Премьер-Лиге, финишировав третьими. В связи с этим фанаты ожидали, что в этой кампании "Тоттенхэм" сделает очередной шаг вперед.
Однако подопечные Почеттино провалились в Лиге Чемпионов, с треском вылетели из Лиги Европы и в остатке сезона будут вести отчаянную борьбу за попадание в топ-4. Маурисио считает, что ожидания следующего шага "шпор" — шага к трофеям — возможно, преждевременны.
"В прошлом сезоне мы занимали второе и третье место в лиге, чем высоко задрали планку ожиданий — и это хорошо. Однако мы еще, возможно, не готовы к завоеванию трофеев. Это как с новым стадионом: если мы хотим переехать туда сегодня, то он еще не готов для игры в футбол. Нам требуется терпение, нам требуется фундамент. Терпение и ожидание — это вечная проблема".
"Наш президент заложил фундамент: новые условия на тренировочной базе и новый стадион, который поможет команде и клубу стать лучше и больше. Мы на пути к становлению одним из лучших клубов Европы. Однако мы должны быть терпеливы", — цитирует Почеттино The Guardian.
26.02.2017 12:00
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Последние комментарии:
Адекватно оценил. Жутко не хочется видеть петухов в Европе, дико позорят Англию. Все угорают с тоттена. Надеюсь в след году будут представлять в лч Челси, МЮ, Сити и Ливерпуль. Надеюсь Ливерпуль за лето тоже окунет свои яйца в свинец и будут достойными конкурентами в Европе.
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это их максимум. о каких трофеях разговор?
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Чё он к этому стадиону привязался, будто это ключевой момент? Я вообще не пойму, что такого хорошего в игре Тоттенхэме. Добротные игроки, баланс по всем линиям и физуха на высоком уровне. Но чтоб вот они что-то такое классное в игре показывали, чтоб многие говорили, что им симпатичен Тоттенхэм, я не вижу. Не говоря уж о том, что серёзными претендентами на титул и не были никогда. Прошлый сезон просто случай, такой же, как и с Лестером.
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Молодец, адекватно как обычно. Клоппчику стоило бы поучиться у него вежливым манерам и хорошему тону. А то как пи3данул про готовность выиграть титул, дела клуба пошли по арсеналу
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Отсюда вывод: преждевременно начал кукарекать
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Сливается Поч
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молодцы шпоры вообще. Состав хороший у них. Лучше чем у аснла.
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