Мата хочет продлить контракт с "Юнайтед"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подтвердил свою готовность подписать новый контракт с "красными дьяволами".
Минувшим летом Мата столкнулся с неопределенным будущим на "Олд Траффорд", когда на тренерский мостик "дьяволов" заступил Жозе Моуриньо. Памятуя о непростых отношениях между ними в "Челси", пресса поспешила предположить, что испанцу придется покинуть клуб.
Однако в реальности Хуан не только заслужил доверие португальца, но и стал одним из ключевых игроков МЮ в атаке. Теперь 28-летний Мата готов продлить свой контракт с "дьяволами".
"У меня остается два года по действующему контракту, но мне хотелось бы остаться в "Юнайтед" как можно дольше. Я счастлив в этом клубе, тем более что за последние два года мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии".
"Болельщики поддерживают нас даже в самые тяжелые моменты, поэтому мы хотим их отблагодарить. Если в течение ближайших лет мы выиграем Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, это будет невероятный подарок для них", - цитирует Мату The Sun.
26.02.2017 11:00
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Последние комментарии:
отличный парень, скромный, воспитанный, не рвач, как некоторые, блестящий игрок, удачи ему от всей души, он не виноват, просто моур допустил единственную ошибку, носился со своей десяткой как ребенок, даже тошно вспоминать
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Придёт Гризман и Мата плотно на скамейку засядет
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наш воспитанник тащит эту помойку.
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