Мата хочет продлить контракт с "Юнайтед"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подтвердил свою готовность подписать новый контракт с "красными дьяволами".

Минувшим летом Мата столкнулся с неопределенным будущим на "Олд Траффорд", когда на тренерский мостик "дьяволов" заступил Жозе Моуриньо. Памятуя о непростых отношениях между ними в "Челси", пресса поспешила предположить, что испанцу придется покинуть клуб.



Однако в реальности Хуан не только заслужил доверие португальца, но и стал одним из ключевых игроков МЮ в атаке. Теперь 28-летний Мата готов продлить свой контракт с "дьяволами".



"У меня остается два года по действующему контракту, но мне хотелось бы остаться в "Юнайтед" как можно дольше. Я счастлив в этом клубе, тем более что за последние два года мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии".



"Болельщики поддерживают нас даже в самые тяжелые моменты, поэтому мы хотим их отблагодарить. Если в течение ближайших лет мы выиграем Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, это будет невероятный подарок для них", - цитирует Мату The Sun.