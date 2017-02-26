26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье 26 декабря поединком "Тоттенхэма" и "Стоука" продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — СТОУК 16:30 Онлайн-трансляция



На текущей неделе "Тоттенхэм" в очередной раз продемонстрировал, что команду Маурисио Почеттино пока рано причислять к европейским грандам. Вслед за выбыванием из Лиги Чемпионов, "шпоры" стремительно покинули и Лигу Европы, не справившись со скромным "Гентом". Эта неудача должна подстегнуть "Тоттенхэм" и заставить показать страстный футбол на "Уайт Харт Лэйн" против "Стоука". "Гончары" приедут в Северный Лондон со своим джокером в лице Сэйдо Берахино, который в свое время едва не перешел к "шпорам". "Тоттенхэм" выиграл обе последних встречи со "Стоуком" в рамках Премьер-Лиги со счетом 4:0.



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Данни Роуз и Эрик Ламела.



После трех недель отсутствия с травмой икроножной мышцы возвращается полузащитник "Стоука" Джердан Шакири. Берахино может впервые получить место в старте.