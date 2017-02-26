Анонс финала Кубка Лиги

В воскресенье на "Уэмбли" будет разыгран первый большой трофей английского сезона 2016/17. В борьбе за Кубок Лиги сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

За свою историю "святые" еще никогда не выигрывали Кубок Лиги, тогда как "красные дьяволы" делали это четырежды — правда, последний раз еще в сезоне 2009/10.



И хотя Кубок Лиги является наименее престижным из трех трофеев на внутренней арене, на своей пресс-конференции главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо говорил о важности этого приза, выразив надежду, что победа на "Уэмбли" пробудит в его подопечных аппетит к будущим успехам.



Сам Моуриньо, к слову, ранее в своей карьере трижды брал Кубок Лиги — все три раза с "Челси". Да и вообще, Жозе еще никогда не проигрывал финал на внутренней арене, также завоевав Кубок Англии в 2007 году.



Как известно, к трофею Кубка Лиги прилагается путевка в Лигу Европы. И если для "дьяволов" это не имеет особого смысла, потому что они стремятся попасть в Лигу Чемпионов, то для "Саутгемптона", сейчас занимающего 13-ю позицию в Премьер-Лиге, это немаловажно.



Это будет второе появление "святых" в финале Кубка Лиги. Свой первый — в 1979 году — они проиграли "Ноттингем Форест" со счетом 3:2.



"Юнайтед" прежде участвовал в восьми финалах Кука Лиги — четыре победы и четыре поражения. Только "Ливерпуль" (12) добирался до финального матча этого турнира чаще, и только "Арсенал" (5) потерпел здесь больше поражений.



"Саутгемптон" — всего лишь вторая команда в истории Кубка Лиги, добравшаяся до финала без единого пропущенного гола. Прежде это удавалось "Тоттенхэму", который в сезоне 1981/82 уступил трофей "Ливерпулю" (3:1).



Лазарет "Юнайтед" в преддверии финального матча покинули ветераны Майкл Кэррик и Уэйн Руни, но Генрих Мхитарян все еще травмирован. Насчет готовности Фила Джонса и Хуана Маты остаются сомнения.



Дебютировать за "Саутгемптон" в этом матче может защитник Мартин Касерес. Он, как и Софиан Буфаль, уже решил недавние проблемы со здоровьем. Виргил Ван Дейк, Мэтт Таргетт и Чарли Остин травмированы.



Кубок Лиги. Финал

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция



