Анонс финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В воскресенье на "Уэмбли" будет разыгран первый большой трофей английского сезона 2016/17. В борьбе за Кубок Лиги сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

За свою историю "святые" еще никогда не выигрывали Кубок Лиги, тогда как "красные дьяволы" делали это четырежды — правда, последний раз еще в сезоне 2009/10.

И хотя Кубок Лиги является наименее престижным из трех трофеев на внутренней арене, на своей пресс-конференции главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо говорил о важности этого приза, выразив надежду, что победа на "Уэмбли" пробудит в его подопечных аппетит к будущим успехам.

Сам Моуриньо, к слову, ранее в своей карьере трижды брал Кубок Лиги — все три раза с "Челси". Да и вообще, Жозе еще никогда не проигрывал финал на внутренней арене, также завоевав Кубок Англии в 2007 году.

Как известно, к трофею Кубка Лиги прилагается путевка в Лигу Европы. И если для "дьяволов" это не имеет особого смысла, потому что они стремятся попасть в Лигу Чемпионов, то для "Саутгемптона", сейчас занимающего 13-ю позицию в Премьер-Лиге, это немаловажно.

Это будет второе появление "святых" в финале Кубка Лиги. Свой первый — в 1979 году — они проиграли "Ноттингем Форест" со счетом 3:2.

"Юнайтед" прежде участвовал в восьми финалах Кука Лиги — четыре победы и четыре поражения. Только "Ливерпуль" (12) добирался до финального матча этого турнира чаще, и только "Арсенал" (5) потерпел здесь больше поражений.

"Саутгемптон" — всего лишь вторая команда в истории Кубка Лиги, добравшаяся до финала без единого пропущенного гола. Прежде это удавалось "Тоттенхэму", который в сезоне 1981/82 уступил трофей "Ливерпулю" (3:1).

Лазарет "Юнайтед" в преддверии финального матча покинули ветераны Майкл Кэррик и Уэйн Руни, но Генрих Мхитарян все еще травмирован. Насчет готовности Фила Джонса и Хуана Маты остаются сомнения.

Дебютировать за "Саутгемптон" в этом матче может защитник Мартин Касерес. Он, как и Софиан Буфаль, уже решил недавние проблемы со здоровьем. Виргил Ван Дейк, Мэтт Таргетт и Чарли Остин травмированы.

Кубок Лиги. Финал
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 26.02.2017 11:42 # pistolero-lfc
    Святые против Дьяволов.
    Побережье против пустыни
    Тренер против водителя автобуса
    Джентельмен против афериста.

    Саут верим.

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  2. chelseanator 26.02.2017 11:38 # chelseanator
    Если скам выиграет КЛ, тогда понятно, почему они 6 25 48.
    Утешительный приз оказца.

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  3. ea7 26.02.2017 11:31 # ea7
    Говорят Пол Уокер жив и живет на острове.

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  4. alarma 26.02.2017 11:27 # alarma
    Камон саутгемптон!!

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  5. kingoflondon 26.02.2017 11:24 # kingoflondon
    Я на седьмом этаже. Это как МЮ , но на
    один повыше. Иногда залезаю на крышу.

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  6. mafia 26.02.2017 11:19 # mafia
    Норм ван дейк слился с турнира
    Негоже будущему пенсу заглатывать от мансхлестера унитед

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  7. kingoflondon 26.02.2017 11:18 # kingoflondon
    >Лучший тренер в истории Челси, которого твой клуб кинул и предал
    кинул и предал это разные понятия у скама?

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  8. kingoflondon 26.02.2017 11:14 # kingoflondon
    че за турик ? чашка от шевролет?

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  9. luckymen 26.02.2017 11:06 # luckymen
    будет справедливо, если сотон выиграет кубок, а то мю только с середняками кубки берет...

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  10. mufc1994 26.02.2017 11:03 # mufc1994
    К сожалению, сауту придётся встать рачком на уэмбли

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  11. knvlay 26.02.2017 10:59 # knvlay
    Обоссым святую помойку как в августе обоссали.

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  12. tabooo 26.02.2017 10:51 # tabooo
    занятненько
    Клаудио Раньери с аутсайдерами (!) и нонеймами берет чемпионство в АПЛ, но после провала полсезона в чемпе - уволен.
    Арсен Венгер более 10 лет даже близко не подходит к завоеванию чемпионства с составом и возможностями совсем другого уровня, чем Раньери, позорится на весь мир в ЛЧ против топов и все равно продолжает работать)
    эпик

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  13. andros13 26.02.2017 10:51 # andros13
    Без Ван Дейка и Остина Сотону ловить нечего

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  14. mancunia-planet 26.02.2017 10:50 # mancunia-planet
    Ибра должен затащить, не верится в легкую победу

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  15. i-killer 26.02.2017 10:50 # i-killer
    Жаль Мхитаряна не будет. Ибре одному придется тащить

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  16. mancunia-planet 26.02.2017 10:49 # mancunia-planet
    Матч тв никуя не покажет оказывается, на евроспорте будет

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  17. mafia 26.02.2017 10:37 # mafia
    Начнеш топить за святых, но они полюбЭ прое6ут, тем самым только интерес и настроение испортишь
    А за помойку с мочеглотом во главе, самолюбие не позволит притопить

    хз че делать

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  18. tzar 26.02.2017 10:37 # tzar
    Гамбург жалко

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  19. warham 26.02.2017 10:24 # warham
    Уверенная победа МЮ и последний трофей в этом сезоне

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  20. nemovista 26.02.2017 10:16 # nemovista
    Победит сильнейший.

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