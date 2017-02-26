Анонс финала Кубка Лиги
В воскресенье на "Уэмбли" будет разыгран первый большой трофей английского сезона 2016/17. В борьбе за Кубок Лиги сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".
За свою историю "святые" еще никогда не выигрывали Кубок Лиги, тогда как "красные дьяволы" делали это четырежды — правда, последний раз еще в сезоне 2009/10.
И хотя Кубок Лиги является наименее престижным из трех трофеев на внутренней арене, на своей пресс-конференции главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо говорил о важности этого приза, выразив надежду, что победа на "Уэмбли" пробудит в его подопечных аппетит к будущим успехам.
Сам Моуриньо, к слову, ранее в своей карьере трижды брал Кубок Лиги — все три раза с "Челси". Да и вообще, Жозе еще никогда не проигрывал финал на внутренней арене, также завоевав Кубок Англии в 2007 году.
Как известно, к трофею Кубка Лиги прилагается путевка в Лигу Европы. И если для "дьяволов" это не имеет особого смысла, потому что они стремятся попасть в Лигу Чемпионов, то для "Саутгемптона", сейчас занимающего 13-ю позицию в Премьер-Лиге, это немаловажно.
Это будет второе появление "святых" в финале Кубка Лиги. Свой первый — в 1979 году — они проиграли "Ноттингем Форест" со счетом 3:2.
"Юнайтед" прежде участвовал в восьми финалах Кука Лиги — четыре победы и четыре поражения. Только "Ливерпуль" (12) добирался до финального матча этого турнира чаще, и только "Арсенал" (5) потерпел здесь больше поражений.
"Саутгемптон" — всего лишь вторая команда в истории Кубка Лиги, добравшаяся до финала без единого пропущенного гола. Прежде это удавалось "Тоттенхэму", который в сезоне 1981/82 уступил трофей "Ливерпулю" (3:1).
Лазарет "Юнайтед" в преддверии финального матча покинули ветераны Майкл Кэррик и Уэйн Руни, но Генрих Мхитарян все еще травмирован. Насчет готовности Фила Джонса и Хуана Маты остаются сомнения.
Дебютировать за "Саутгемптон" в этом матче может защитник Мартин Касерес. Он, как и Софиан Буфаль, уже решил недавние проблемы со здоровьем. Виргил Ван Дейк, Мэтт Таргетт и Чарли Остин травмированы.
Кубок Лиги. Финал
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция
26.02.2017 10:00
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Последние комментарии:
Святые против Дьяволов.
Побережье против пустыни
Тренер против водителя автобуса
Джентельмен против афериста.
Саут верим.
(ответить)
Если скам выиграет КЛ, тогда понятно, почему они 6 25 48.
Утешительный приз оказца.
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Говорят Пол Уокер жив и живет на острове.
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Камон саутгемптон!!
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Я на седьмом этаже. Это как МЮ , но на
один повыше. Иногда залезаю на крышу.
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Норм ван дейк слился с турнира
Негоже будущему пенсу заглатывать от мансхлестера унитед
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>Лучший тренер в истории Челси, которого твой клуб кинул и предал
кинул и предал это разные понятия у скама?
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че за турик ? чашка от шевролет?
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будет справедливо, если сотон выиграет кубок, а то мю только с середняками кубки берет...
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К сожалению, сауту придётся встать рачком на уэмбли
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Обоссым святую помойку как в августе обоссали.
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занятненько
Клаудио Раньери с аутсайдерами (!) и нонеймами берет чемпионство в АПЛ, но после провала полсезона в чемпе - уволен.
Арсен Венгер более 10 лет даже близко не подходит к завоеванию чемпионства с составом и возможностями совсем другого уровня, чем Раньери, позорится на весь мир в ЛЧ против топов и все равно продолжает работать)
эпик
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Без Ван Дейка и Остина Сотону ловить нечего
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Ибра должен затащить, не верится в легкую победу
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Жаль Мхитаряна не будет. Ибре одному придется тащить
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Матч тв никуя не покажет оказывается, на евроспорте будет
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Начнеш топить за святых, но они полюбЭ прое6ут, тем самым только интерес и настроение испортишь
А за помойку с мочеглотом во главе, самолюбие не позволит притопить
хз че делать
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Гамбург жалко
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Уверенная победа МЮ и последний трофей в этом сезоне
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Победит сильнейший.
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