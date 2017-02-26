Мата воссоединился с "Юнайтед" перед финалом Кубка Лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата все-таки сможет принять участие в воскресном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона" после поспешного возвращения из Испании.

Напомним, накануне "красные дьяволы" прибыли в Лондон без своего испанского плеймейкера. Вскоре стало известно, что Хуан улетел на родину, где у него в возрасте 85 лет умер дедушка.



Как сообщает Daily Mail, после похорон родственника Мата в срочном порядке вылетел в Лондон и воссоединился со своей командой в субботу вечером.



Хуан был очень близок со своим дедом, и эта утрата стала большим ударом по игроку сборной Испании. Тем не менее, Мата находится в хорошей физической форме и готов выйти на поле "Уэмбли" в воскресенье.