Мата воссоединился с "Юнайтед" перед финалом Кубка Лиги

Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата все-таки сможет принять участие в воскресном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона" после поспешного возвращения из Испании.

Напомним, накануне "красные дьяволы" прибыли в Лондон без своего испанского плеймейкера. Вскоре стало известно, что Хуан улетел на родину, где у него в возрасте 85 лет умер дедушка.

Как сообщает Daily Mail, после похорон родственника Мата в срочном порядке вылетел в Лондон и воссоединился со своей командой в субботу вечером.

Хуан был очень близок со своим дедом, и эта утрата стала большим ударом по игроку сборной Испании. Тем не менее, Мата находится в хорошей физической форме и готов выйти на поле "Уэмбли" в воскресенье.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Мата, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 09:00

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  1. desower 26.02.2017 10:32 # desower
    Голешник положит, скриньте!

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  2. mancunia-planet 26.02.2017 10:08 # mancunia-planet
    Куда ж без Хуана

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  3. knvlay 26.02.2017 09:03 # knvlay
    Топарь. Будет карать святых.

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