Скоулз хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную Англии

Хосеп Гвардиола Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил надежду, что тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола однажды возглавит сборную Англии.

Несмотря на то, что в данный момент "горожане" занимают только вторую позицию в Премьер-Лиге и временами демонстрируют просто пугающую игру в обороне, Скоулз верит, что Гвардиола сможет добиться успеха в английском футболе, Пол даже хочет, чтобы однажды 46-летний испанец попробовал бы себя с национальной командой.

"Я надеюсь, что однажды он станет главным тренером сборной Англии и наделит нас своим стилем".

"Я по-прежнему верю, что он сможет добиться успеха в Англии. Ему по силам улучшить игру в обороне, ведь на каждом стадионе в Англии тебя подвергают давлению, но каждый здесь обожает то, как его команда играет", — сообщил Скоулз Marca.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Англии, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. jekatatarin 26.02.2017 08:08 # jekatatarin
    Скоулз курнул чего то походу, эта лысина не должна и не сможет сборную возглавлять там ему никто не кого не купит...

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  2. satbekov16 26.02.2017 08:02 # satbekov16
    чето много хотят все

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