Скоулз хочет, чтобы Гвардиола возглавил сборную Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил надежду, что тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола однажды возглавит сборную Англии.

Несмотря на то, что в данный момент "горожане" занимают только вторую позицию в Премьер-Лиге и временами демонстрируют просто пугающую игру в обороне, Скоулз верит, что Гвардиола сможет добиться успеха в английском футболе, Пол даже хочет, чтобы однажды 46-летний испанец попробовал бы себя с национальной командой.



"Я надеюсь, что однажды он станет главным тренером сборной Англии и наделит нас своим стилем".



"Я по-прежнему верю, что он сможет добиться успеха в Англии. Ему по силам улучшить игру в обороне, ведь на каждом стадионе в Англии тебя подвергают давлению, но каждый здесь обожает то, как его команда играет", — сообщил Скоулз Marca.