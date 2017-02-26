После увольнения Клаудио Раньери "Лестер" вступил в переговоры с Гусом Хиддинком насчет своей вакансии главного тренера.

Напомним, на текущей неделе "лисы" приняли решение расстаться с Раньери, который лишь девять месяцев назад обеспечил клубу с "Кинг Пауэр" чемпионский титул Премьер-Лиги.



Ранним фаворитом букмекеров на роль сменщика Клаудио стал Роберто Манчини, однако экс-тренер "Манчестер Сити" уже объявил, что не заинтересован в этой работе.



Как стало известно The Telegraph, в данный момент "лисы" общаются с Хиддинком, который зарекомендовал себя с лучшей стороны за два периода работы в "Челси". Заступая на работу в сложный для "синих" момент, Гусу удавалось стабилизировать ситуацию и заложить фундамент для будущих побед.



Сообщается, что "Лестер" хочет заключить с 70-летним голландцем контракт до конца сезона, а уже летом решить, как быть дальше. Сам Хиддинк не горит желанием браться за эту работу, но к переговорам все же открыт.



В качестве альтернативы Хиддинку чемпионы Премьер-Лиги рассматривают кандидатуру Витора Перейры, который в данный момент трудится в "Мюнхен 1860", и которого в недавнем прошлом сватали в "Эвертон" и "Саутгемптон".