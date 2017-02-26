"Лестер" вступил в переговоры с Гусом Хиддинком

Гус Хиддинк После увольнения Клаудио Раньери "Лестер" вступил в переговоры с Гусом Хиддинком насчет своей вакансии главного тренера.

Напомним, на текущей неделе "лисы" приняли решение расстаться с Раньери, который лишь девять месяцев назад обеспечил клубу с "Кинг Пауэр" чемпионский титул Премьер-Лиги.

Ранним фаворитом букмекеров на роль сменщика Клаудио стал Роберто Манчини, однако экс-тренер "Манчестер Сити" уже объявил, что не заинтересован в этой работе.

Как стало известно The Telegraph, в данный момент "лисы" общаются с Хиддинком, который зарекомендовал себя с лучшей стороны за два периода работы в "Челси". Заступая на работу в сложный для "синих" момент, Гусу удавалось стабилизировать ситуацию и заложить фундамент для будущих побед.

Сообщается, что "Лестер" хочет заключить с 70-летним голландцем контракт до конца сезона, а уже летом решить, как быть дальше. Сам Хиддинк не горит желанием браться за эту работу, но к переговорам все же открыт.

В качестве альтернативы Хиддинку чемпионы Премьер-Лиги рассматривают кандидатуру Витора Перейры, который в данный момент трудится в "Мюнхен 1860", и которого в недавнем прошлом сватали в "Эвертон" и "Саутгемптон".


Метки Лестер, тренеры, Хиддинк

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 26.02.2017 08:23 # stepan-jam-boss
    Финал кубка лиги же 26 февраля должен был быть. Тогда почему анонса нет?

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  2. meshuggah 26.02.2017 08:03 # meshuggah
    Академия Челси поражает воображение

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  3. vlad-manutd33 26.02.2017 07:24 # vlad-manutd33
    нечего Гусу там делать

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  4. januzaj00 26.02.2017 07:06 # januzaj00
    В дань уважения к Раньери должен послать их.
    Всё-таки пинс за пинса всегда горой.

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  5. fc-zenit 26.02.2017 07:04 # fc-zenit
    не хочу видеть Гууса в Лестере. Пусть вылетают нахой с шекспиром.

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