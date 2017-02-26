Куман хочет, чтобы Кубок Лиги выиграл "Юнайтед"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман признался, что желает своему бывшему клубу "Саутгемптону" поражения в воскресном финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "ириски" ведут борьбу за попадание в еврокубки, в данный момент занимая седьмое место в Премьер-Лиге. Этой позиции подопечным Кумана будет достаточно для завоевания путевки в Лигу Европы, если Кубок Лиги и Кубок Англии достанутся командам из числа топ-4. Поэтому симпатии Рональда в воскресенье будут не на стороне "Саутгемптона", где он отработал два года.



"Это правда, что нам была бы на руку победа определенных команд в Кубке Лиги и Кубке Англии. Поэтому мы надеемся, что в этот уикенд "Юнайтед" завоюет Кубок Лиги. Также мы надеемся на победу одного из топ-клубов в Кубке Англии, ведь тогда седьмое место в таблице может открыть дорогу в Лигу Европы".



"Игрокам нравится выступать в Европе, нравится выступать в Лиге Чемпионов. Это лучший футбол для игроков, но "Эвертону" подобное обычно бывает недоступно".



"Первым шагом для нас должен быть просто выход в Европу, даже если нам придется играть по четвергам или начать сезон очень рано с квалификации. Мы бы хотели добиться этого, потому что Европа — наш следующий шаг", — цитирует Кумана Sky Sports.