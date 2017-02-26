Хуан Мата не поехал на финал Кубка Лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, вероятно, пропустит финал Кубка Лиги против "Саутгемптона" в воскресенье из-за семейной трагедии.

Напомним, на текущей неделе "красные дьяволы" потеряли с травмой задней поверхности бедра Генриха Мхитаряна. В силу этого обстоятельства, выход Маты с первых минут на поле "Уэмбли" выглядел практически гарантированным.



Однако Хуан не поехал с командой в Лондон на финальный матч. Вместо этого, как сообщает испанская пресса, Мата улетел на родину, где у него умер дедушка.



Сообщается, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо позволил 28-летнему защитнику остаться на похороны своего родственника, поэтому Мата никак не успеет вернуться в срок до матча против "святых".