Хуан Мата не поехал на финал Кубка Лиги
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, вероятно, пропустит финал Кубка Лиги против "Саутгемптона" в воскресенье из-за семейной трагедии.
Напомним, на текущей неделе "красные дьяволы" потеряли с травмой задней поверхности бедра Генриха Мхитаряна. В силу этого обстоятельства, выход Маты с первых минут на поле "Уэмбли" выглядел практически гарантированным.
Однако Хуан не поехал с командой в Лондон на финальный матч. Вместо этого, как сообщает испанская пресса, Мата улетел на родину, где у него умер дедушка.
Сообщается, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо позволил 28-летнему защитнику остаться на похороны своего родственника, поэтому Мата никак не успеет вернуться в срок до матча против "святых".
26.02.2017 00:05
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Последние комментарии:
Марсьяль с рэшом заменят
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маты нету, мхитаряна нету, валенсии нету.
ГГВП
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Здоровья деду конечно!
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крепись, мужик! единственный лучик света на весь город манчестер
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