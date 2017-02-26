Хуан Мата не поехал на финал Кубка Лиги

Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, вероятно, пропустит финал Кубка Лиги против "Саутгемптона" в воскресенье из-за семейной трагедии.

Напомним, на текущей неделе "красные дьяволы" потеряли с травмой задней поверхности бедра Генриха Мхитаряна. В силу этого обстоятельства, выход Маты с первых минут на поле "Уэмбли" выглядел практически гарантированным.

Однако Хуан не поехал с командой в Лондон на финальный матч. Вместо этого, как сообщает испанская пресса, Мата улетел на родину, где у него умер дедушка.

Сообщается, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо позволил 28-летнему защитнику остаться на похороны своего родственника, поэтому Мата никак не успеет вернуться в срок до матча против "святых".


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Мата, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1652

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  1. van-der-slav 26.02.2017 00:57 # van-der-slav
    Марсьяль с рэшом заменят

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  2. gusto 26.02.2017 00:34 # gusto
    маты нету, мхитаряна нету, валенсии нету.
    ГГВП

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  3. chelsi2005 26.02.2017 00:17 # chelsi2005
    Здоровья деду конечно!

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  4. ravi 26.02.2017 00:07 # ravi
    крепись, мужик! единственный лучик света на весь город манчестер

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