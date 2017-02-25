Конте хочет набрать 29 очков в остатке сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой набрать 29 очков в остатке этого сезона Премьер-Лиги.

В субботу "синие" обыграли "Суонси" со счетом 3:1, увеличив свой отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков. Эта победа стала для подопечных Конте 12-й кряду дома.



И хотя уже мало кто сомневается в чемпионстве "Челси", Конте не собирается расслабляться и к финишу хочет набрать 92 очка. Таким образом, итальянец закладывает, что его главный преследователь "Манчестер Сити" потеряет не более двух баллов в остатке сезона.



"11 очков преимущества — это ненастоящие 11 очков, потому что другие команды еще не сыграли. Нам необходимо еще 29 очков, чтобы выиграть лигу, и если мы сможем набрать 29 очков, то точно завоюем титул".



"Однако 29 очков — это много, а впереди еще 12 матчей. Важно двигаться шаг за шагом, продолжать работать и не терять концентрацию".



"Сегодня мы сделали очередной шаг и одержали хорошую победу. Определенно, играть против "Суонси" непросто. Я видел их матчи против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и они играли хорошо".



"Сегодня мы заслужили выиграть матч, мы создали много моментов. Жаль, что мы пропустили, но во втором тайме мы продолжили сражаться. Мы заслужили победу, и я очень рад за своих игроков", — сообщил Конте Sky Sports.