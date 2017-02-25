Конте хочет набрать 29 очков в остатке сезона

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставил перед своей командой набрать 29 очков в остатке этого сезона Премьер-Лиги.

В субботу "синие" обыграли "Суонси" со счетом 3:1, увеличив свой отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков. Эта победа стала для подопечных Конте 12-й кряду дома.

И хотя уже мало кто сомневается в чемпионстве "Челси", Конте не собирается расслабляться и к финишу хочет набрать 92 очка. Таким образом, итальянец закладывает, что его главный преследователь "Манчестер Сити" потеряет не более двух баллов в остатке сезона.

"11 очков преимущества — это ненастоящие 11 очков, потому что другие команды еще не сыграли. Нам необходимо еще 29 очков, чтобы выиграть лигу, и если мы сможем набрать 29 очков, то точно завоюем титул".

"Однако 29 очков — это много, а впереди еще 12 матчей. Важно двигаться шаг за шагом, продолжать работать и не терять концентрацию".

"Сегодня мы сделали очередной шаг и одержали хорошую победу. Определенно, играть против "Суонси" непросто. Я видел их матчи против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и они играли хорошо".

"Сегодня мы заслужили выиграть матч, мы создали много моментов. Жаль, что мы пропустили, но во втором тайме мы продолжили сражаться. Мы заслужили победу, и я очень рад за своих игроков", — сообщил Конте Sky Sports.


Метки Конте, Премьер-Лига, Суонси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2017 22:15

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  1. medall 25.02.2017 22:56 # medall
    staryi-eblan козыряет таблицей умножения. В 5-й класс ходит, красавчик!

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  2. andros13 25.02.2017 22:50 # andros13
    Какие-то безликие чемпионы в АПЛ последнее время

    Что Челси Моура выиграл АПЛ не показывая ничего
    Что Лестер, которому сказочно повезло с провалом всех топов
    Что сегодняшний Челси Конье, который обосрaлcя в кубке и не играет вообще ни в одном евротурнире, и показывает сухойбезликий футбол тем же составом что собрал Моуринью...

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  3. staryi-eblan 25.02.2017 22:41 # staryi-eblan
    Ало, 12 матчей - это 36 очков. Мдаа, щас бы быть взрослым человеком и не знать арифметику

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  4. ben-arfa 25.02.2017 22:26 # ben-arfa
    Хороший физрук, десятку очков наберет

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