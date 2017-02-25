Шмейхель отрицает бунт игроков против Раньери

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель опроверг слухи о том, что игроки команды нажаловались владельцам клуба на тренера Клаудио Раньери, в результате чего тот и был уволен.

Бунт игроков назывался прессой одной из причин увольнения Раньери, который лишь девять месяцев назад завоевал чемпионский титул Премьер-Лиги. Однако Шмейхель отрицает подобные предположения.



"В этом нет ни капли правды. Мы, игроки, можем влиять лишь на вещи, которые происходят на футбольном поле — и нам это не удается. А то, что происходит над нашими головами на уровне руководства, нам совершенно не подвластно", — сообщил Шмейхель BBC.