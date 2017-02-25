Шмейхель отрицает бунт игроков против Раньери

Каспер Шмейхель и Клаудио Раньери Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель опроверг слухи о том, что игроки команды нажаловались владельцам клуба на тренера Клаудио Раньери, в результате чего тот и был уволен.

Бунт игроков назывался прессой одной из причин увольнения Раньери, который лишь девять месяцев назад завоевал чемпионский титул Премьер-Лиги. Однако Шмейхель отрицает подобные предположения.

"В этом нет ни капли правды. Мы, игроки, можем влиять лишь на вещи, которые происходят на футбольном поле — и нам это не удается. А то, что происходит над нашими головами на уровне руководства, нам совершенно не подвластно", — сообщил Шмейхель BBC.


Метки Лестер, Раньери, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. nejnyi 25.02.2017 21:41 # nejnyi
    Пусть вообще тогда никто не согласится. В дань уважения к Раньери. Было бы красиво.

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  2. nejnyi 25.02.2017 21:32 # nejnyi
    надо организовать всемирный бойкот лестеру. чтоб ни один нормальный тренер не согласился тренировать этот клуб, чтоб вылетели в жопу, чтоб игроки все забомжовали.

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