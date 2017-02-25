"Челси" обыграл "Суонси" и оторвался уже на 11 очков

Голы трех испанских игроков позволили "Челси" одержать непростую, но все-таки уверенную победу над "Суонси" со счетом 3:1 и упрочить свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге главный тренер "синих" Антонио Конте произвел лишь одну замену, выпустив Цеска Фабрегаса вместо Неманьи Матича.



Единственной перестановкой отметился и Пол Клемент, доверив место в старте "лебедей" Уэйну Рутледжу, а не Натану Дайеру.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же принялись оказывать сумасшедшее давление на ворота соперника, и тот дрогнул уже на 19-й минуте. Цеск Фабрегас продемонстрировал технику, приняв короткую передачу в штрафной и немедленно пробив — 1:0.



В дальнейшем "Челси" продолжал смотреться лучше, но не только не развил свое преимущество, но и под занавес тайма позволил гостям сравнять счет. Это Фернандо Льоренте классно пробил головой после навесной передачи со стандарта — 1:1.



Во втором тайме игра стала более закрытой. Время шло, а счет не менялся, и в действиях "синих" стало появляться некоторое разочарование. Казалось, все идет по плану "Суонси".



Однако на 72-й минуте хозяева с честью вышли из сложного положения. Педро получил мяч от Фабрегаса, чуть продвинулся вперед и пробил с подступов к штрафной площади, а ошибка голкипера Лукаша Фабиански привела к голу — 2:1.



Дабы избавить себя от случайностей, "Челси" забрал мяч в остатке матча. А на 83-й минуте "синим" даже удалось забить третий гол. Эден Азар как на блюдечке выложил снаряд Диего Косте, и тот расстрелял Фабиански с линии вратарской — 3:1.



Чтобы развлечь себя и зрителя, "Челси" сам себе создал проблемы и с честью их решил. Таким образом,, "синие" лишь укрепили свое положение во главе Премьер-Лиги и продолжают на всех парах мчаться к титулу.



"Челси" — "Суонси". Отчет о матче