"Челси" обыграл "Суонси" и оторвался уже на 11 очков
Голы трех испанских игроков позволили "Челси" одержать непростую, но все-таки уверенную победу над "Суонси" со счетом 3:1 и упрочить свое лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге главный тренер "синих" Антонио Конте произвел лишь одну замену, выпустив Цеска Фабрегаса вместо Неманьи Матича.
Единственной перестановкой отметился и Пол Клемент, доверив место в старте "лебедей" Уэйну Рутледжу, а не Натану Дайеру.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же принялись оказывать сумасшедшее давление на ворота соперника, и тот дрогнул уже на 19-й минуте. Цеск Фабрегас продемонстрировал технику, приняв короткую передачу в штрафной и немедленно пробив — 1:0.
В дальнейшем "Челси" продолжал смотреться лучше, но не только не развил свое преимущество, но и под занавес тайма позволил гостям сравнять счет. Это Фернандо Льоренте классно пробил головой после навесной передачи со стандарта — 1:1.
Во втором тайме игра стала более закрытой. Время шло, а счет не менялся, и в действиях "синих" стало появляться некоторое разочарование. Казалось, все идет по плану "Суонси".
Однако на 72-й минуте хозяева с честью вышли из сложного положения. Педро получил мяч от Фабрегаса, чуть продвинулся вперед и пробил с подступов к штрафной площади, а ошибка голкипера Лукаша Фабиански привела к голу — 2:1.
Дабы избавить себя от случайностей, "Челси" забрал мяч в остатке матча. А на 83-й минуте "синим" даже удалось забить третий гол. Эден Азар как на блюдечке выложил снаряд Диего Косте, и тот расстрелял Фабиански с линии вратарской — 3:1.
Чтобы развлечь себя и зрителя, "Челси" сам себе создал проблемы и с честью их решил. Таким образом,, "синие" лишь укрепили свое положение во главе Премьер-Лиги и продолжают на всех парах мчаться к титулу.
"Челси" — "Суонси". Отчет о матче
25.02.2017 19:55
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Последние комментарии:
Да, кстати. хейтеры вы где мрази епучие? захлебнулись?
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А где хэйтэры?
(ответить)
Типичный матч челсе. По игре поражение, но на табло 3.1
Блл
(ответить)
Бавария разнесла бы 6-0 такой Челси
(ответить)
опять судья начудил в пользу пенсов
(ответить)
Это все Фабр!
(ответить)
Ветка пенсов. Тут стремно.
(ответить)
бля заебали пенсы выигравать, никакой интриги, думал наконецто проебем, но сука судья кзел продажная(
(ответить)
Топари короче.
(ответить)
Фабр умничка, топово игру через центр ведет. С матичем в атаке нету той легкости, а тут изи голов 6 могли вкатить, фабьянски божил.
У свонси 1 момент = гол, но лоханулись жоска так пропускать. Матч на нервах...
Коста рили сам не свой.
(ответить)
Фабр сегодня был крут. Конте просек, что он ебашит только половину сезона и в первой половине промариновал его, чтобы он был в ударе во время завершающей стадии турнира
(ответить)
с победой!
самое главное мю погбецо 6 25 48
(ответить)
Насколько перехайплен Канте, настолько же и недооценён Педро. Может хотя б после подобных важных голов его оценят, раз людям нужны лишь забитые мячи, ассисты и циферки с хускорда.
(ответить)
Почему бы не запилить схемку
__________Де Хеа__________
Бельерин_Байи_Манолас_Шоу
______Эррера___Рабьо______
Мхитарян___Погба___Марсиаль
__________Икарди__________
(ответить)
3536
25.02.2017 18:00
Англия. Премьер-Лига
Челси - Суонси Сити Основное время
Победитель
1 — 1,25
3640
25.02.2017 18:00
Англия. Премьер-Лига
Вест Бромвич Альбион - Борнмут Основное время
Фора
Ф1(0) — 1,46
6895
25.02.2017 18:00
Англия. Премьер-Лига
Эвертон - Сандерленд Основное время
Победитель
1 — 1,41
Общий коэффициент: 2,57
изи катка
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Черти выносите кубки !!!!
(ответить)
одни испанцы забивали) чемпионат Англии, блин)
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Фапел наш!
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грац пинсов, заслужили, жаль только псина снова забила
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Пацаны всех с победой!
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