"Челси" обыграл "Суонси" и оторвался уже на 11 очков

Диего Коста Голы трех испанских игроков позволили "Челси" одержать непростую, но все-таки уверенную победу над "Суонси" со счетом 3:1 и упрочить свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге главный тренер "синих" Антонио Конте произвел лишь одну замену, выпустив Цеска Фабрегаса вместо Неманьи Матича.

Единственной перестановкой отметился и Пол Клемент, доверив место в старте "лебедей" Уэйну Рутледжу, а не Натану Дайеру.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же принялись оказывать сумасшедшее давление на ворота соперника, и тот дрогнул уже на 19-й минуте. Цеск Фабрегас продемонстрировал технику, приняв короткую передачу в штрафной и немедленно пробив — 1:0.

В дальнейшем "Челси" продолжал смотреться лучше, но не только не развил свое преимущество, но и под занавес тайма позволил гостям сравнять счет. Это Фернандо Льоренте классно пробил головой после навесной передачи со стандарта — 1:1.

Во втором тайме игра стала более закрытой. Время шло, а счет не менялся, и в действиях "синих" стало появляться некоторое разочарование. Казалось, все идет по плану "Суонси".

Однако на 72-й минуте хозяева с честью вышли из сложного положения. Педро получил мяч от Фабрегаса, чуть продвинулся вперед и пробил с подступов к штрафной площади, а ошибка голкипера Лукаша Фабиански привела к голу — 2:1.

Дабы избавить себя от случайностей, "Челси" забрал мяч в остатке матча. А на 83-й минуте "синим" даже удалось забить третий гол. Эден Азар как на блюдечке выложил снаряд Диего Косте, и тот расстрелял Фабиански с линии вратарской — 3:1.

Чтобы развлечь себя и зрителя, "Челси" сам себе создал проблемы и с честью их решил. Таким образом,, "синие" лишь укрепили свое положение во главе Премьер-Лиги и продолжают на всех парах мчаться к титулу.

"Челси" — "Суонси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Суонси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. palach221078 25.02.2017 20:11 # palach221078
    Да, кстати. хейтеры вы где мрази епучие? захлебнулись?

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  2. gusto 25.02.2017 20:10 # gusto
    А где хэйтэры?

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  3. spasitel 25.02.2017 20:10 # spasitel
    Типичный матч челсе. По игре поражение, но на табло 3.1
    Блл

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  4. ea7 25.02.2017 20:07 # ea7
    Бавария разнесла бы 6-0 такой Челси

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  5. white-power 25.02.2017 20:07 # white-power
    опять судья начудил в пользу пенсов

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  6. chelseanator 25.02.2017 20:05 # chelseanator
    Это все Фабр!

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  7. warham 25.02.2017 20:04 # warham
    Ветка пенсов. Тут стремно.

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  8. meshuggah 25.02.2017 20:02 # meshuggah
    бля заебали пенсы выигравать, никакой интриги, думал наконецто проебем, но сука судья кзел продажная(

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  9. chelsea88 25.02.2017 20:01 # chelsea88
    Топари короче.

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  10. gusto 25.02.2017 20:01 # gusto
    Фабр умничка, топово игру через центр ведет. С матичем в атаке нету той легкости, а тут изи голов 6 могли вкатить, фабьянски божил.
    У свонси 1 момент = гол, но лоханулись жоска так пропускать. Матч на нервах...
    Коста рили сам не свой.

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  11. farot 25.02.2017 20:00 # farot
    Фабр сегодня был крут. Конте просек, что он ебашит только половину сезона и в первой половине промариновал его, чтобы он был в ударе во время завершающей стадии турнира

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  12. pistolero-lfc 25.02.2017 20:00 # pistolero-lfc
    с победой!
    самое главное мю погбецо 6 25 48

    (ответить)

  13. budun 25.02.2017 20:00 # budun
    Насколько перехайплен Канте, настолько же и недооценён Педро. Может хотя б после подобных важных голов его оценят, раз людям нужны лишь забитые мячи, ассисты и циферки с хускорда.

    (ответить)

  14. karandash 25.02.2017 20:00 # karandash
    Почему бы не запилить схемку
    __________Де Хеа__________
    Бельерин_Байи_Манолас_Шоу
    ______Эррера___Рабьо______
    Мхитарян___Погба___Марсиаль
    __________Икарди__________

    (ответить)

  15. mata05 25.02.2017 19:59 # mata05
    3536
    25.02.2017 18:00
    Англия. Премьер-Лига
    Челси - Суонси Сити Основное время
    Победитель
    1 — 1,25
    3640
    25.02.2017 18:00
    Англия. Премьер-Лига
    Вест Бромвич Альбион - Борнмут Основное время
    Фора
    Ф1(0) — 1,46
    6895
    25.02.2017 18:00
    Англия. Премьер-Лига
    Эвертон - Сандерленд Основное время
    Победитель
    1 — 1,41

    Общий коэффициент: 2,57

    изи катка

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  16. chelsea1983 25.02.2017 19:59 # chelsea1983
    Черти выносите кубки !!!!

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  17. bunny-jr 25.02.2017 19:59 # bunny-jr
    одни испанцы забивали) чемпионат Англии, блин)

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  18. doooooooo 25.02.2017 19:59 # doooooooo
    Фапел наш!

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  19. tvinkovod 25.02.2017 19:58 # tvinkovod
    грац пинсов, заслужили, жаль только псина снова забила

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  20. chebrec 25.02.2017 19:58 # chebrec
    Пацаны всех с победой!

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