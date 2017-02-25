Парлор считает, что Роджерс мог бы заменить Венгера в "Арсенале"
Легенда "Арсенала" Рэй Парлор предложил кандидатуру главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса на роль преемника Арсена Венгера в "Арсенале".
Как известно, будущее Венгера остается предметом интенсивных спекуляций — 67-й летний француз всячески избегает намеков на то, будет ли продлен его истекающий в конце этого сезона контракт.
Нельзя исключать ситуацию, при которой "канонирам" придется искать нового рулевого к следующему сезону. И Парлор предлагает на эту роль Роджерса, который после не самого удачного периода в "Ливерпуле" сейчас восстанавливает свою репутацию в "Селтике".
"Я правда не знаю, что случится с Венгером. В данный момент ситуация 50 на 50. Уверен, летом он обсудит это с руководством, а сейчас у них на носу матч против "Линкольна" за выход в полуфинал Кубка Англии и борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги".
"Возможны оба сценария. Уверен, если Венгеру суждено уйти, то Брендан Роджерс станет одним из кандидатов на его замену. Вероятно, его (Роджерса) будут сватать на многие вакансии в Англии, но согласится ли он на них — это другой вопрос", — сообщил Парлор Daily Record.
25.02.2017 19:00
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Парлора занесло, если, конечно, он вообще это говорил.
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С таким лицом ему премьер министром Англии лучше становиться
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Больной ублюдок
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Не возглавит
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пощадите samir'a
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В чемпионшип их загонит
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