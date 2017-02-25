Парлор считает, что Роджерс мог бы заменить Венгера в "Арсенале"

Брендан Роджерс Легенда "Арсенала" Рэй Парлор предложил кандидатуру главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса на роль преемника Арсена Венгера в "Арсенале".

Как известно, будущее Венгера остается предметом интенсивных спекуляций — 67-й летний француз всячески избегает намеков на то, будет ли продлен его истекающий в конце этого сезона контракт.

Нельзя исключать ситуацию, при которой "канонирам" придется искать нового рулевого к следующему сезону. И Парлор предлагает на эту роль Роджерса, который после не самого удачного периода в "Ливерпуле" сейчас восстанавливает свою репутацию в "Селтике".

"Я правда не знаю, что случится с Венгером. В данный момент ситуация 50 на 50. Уверен, летом он обсудит это с руководством, а сейчас у них на носу матч против "Линкольна" за выход в полуфинал Кубка Англии и борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги".

"Возможны оба сценария. Уверен, если Венгеру суждено уйти, то Брендан Роджерс станет одним из кандидатов на его замену. Вероятно, его (Роджерса) будут сватать на многие вакансии в Англии, но согласится ли он на них — это другой вопрос", — сообщил Парлор Daily Record.


Метки Арсенал, Парлор, Роджерс, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 770

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 25.02.2017 19:43 # pavlix76
    Парлора занесло, если, конечно, он вообще это говорил.

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  2. bes-ter 25.02.2017 19:27 # bes-ter
    С таким лицом ему премьер министром Англии лучше становиться

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  3. stepan-jam-boss 25.02.2017 19:19 # stepan-jam-boss
    Больной ублюдок

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  4. largo-winch 25.02.2017 19:16 # largo-winch
    Не возглавит

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  5. ru-premiership 25.02.2017 19:08 # ru-premiership
    пощадите samir'a

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  6. heyoung 25.02.2017 19:00 # heyoung
    В чемпионшип их загонит

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