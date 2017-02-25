Клопп понимает, что обязан обеспечить "Ливерпулю" успех

Юрген Клопп заявил, что у "Ливерпуля" долгосрочный проект, однако он понимает, что обязан обеспечить своему клубу успех в обозримом будущем.

Прошлым летом Клопп заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на шесть лет. Немецкий тренер рад, что "красные" проявляют терпение и дают ему время на реализацию своих идей.



Но в то же время Юрген испытывает давление, потому что считает себя обязанным вернуть "Ливерпуль" в Лигу Чемпионов и привезти на "Энфилд" трофеи.



"Я не привык к ситуациям, когда у тебя нет времени. Время у меня всегда было. У меня всегда был долгосрочный контракт — столь долгий, как мне хотелось, и я даже не понимаю, почему так происходило".



"Ливерпуль" — это тот клуб, который хочет иметь долгосрочные отношения со своим тренером, но это всегда зависит от успеха. Если мы не сможем ничего выиграть и даже не приблизимся к большим целях в следующие несколько лет, тогда мне будет сложно продолжать свою работу".



"Однако в данный момент каждый абсолютно верит в этого тренера, в эту команду и в этих работников. Мы верим, что с некоторыми изменениями сможем добиться высших целей, и ради этого мы и трудимся. Мы верим, что это произойдет".



"Но период между сейчас и тогда нам нужно заполнить как можно большим количеством хороших матчей. Это скрасит ожидание для людей", — цитирует Клопп Liverpool Echo.