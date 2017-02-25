Моуриньо зазывает Неймара в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пытается уговорить нападающего "Барселоны" Неймара отправиться на "Олд Траффорд", сделав серию телефонных звонков бразильцу.

Укрепление позиции нападающего является одним из приоритетов для "красных дьяволов" на ближайшее будущее, ведь уход Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича, как кажется, не за горами, а Антони Мартиаль или Маркус Рэшфорд пока не готовы взвалить на себя бремя бомбардира.



Достоверно известно, что "Юнайтед" уже достаточно давно общается с Антуаном Гризманном из "Атлетико", однако Моуриньо может потребоваться более одного нападающего.



Как утверждает каталонское издание Sport, около недели назад Моуриньо стал регулярно названивать Неймару, уговаривая того отправиться на "Олд Траффорд". Сообщается, что Жозе не в первый раз прибегает к подобной тактике.



На самом деле Моуриньо имеет давний интерес к Неймару, первый контакт с которым у него случился еще в 2012 году — возглавляя "Реал", Жозе тогда не удалось заполучить бразильца, и тот отправился в "Барселону".



Даже если Моуриньо удастся заинтересовать 25-летнего нападающего, этот трансфер будет стоит очень дорого — новый контракт Неймара с "Барсой" предусматривает фиксированные отступные в 180 миллионов фунтов, которые следующим летом вырастут до 200 млн, а еще через год — до 225 млн.