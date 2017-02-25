Фабрегас не уйдет из "Челси" летом
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что со стопроцентной вероятностью останется на "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.
Будущее 29-летнего Фабрегаса стало предметом многочисленных слухов после того, как испанец потерял место в стартовом составе "синих". Главный тренер "Челси" Антонио Конте использует лучшие качества Сеска, как правило, только во вторых таймах.
Тем не менее, Фабрегас по-прежнему не помышляет об уходе из лондонского клуба, в который перебрался летом 2014 года. По словам Сеска, он намерен завоевать доверие Конте в следующем сезоне.
"Могу дать 100 процентов, что останусь в "Челси" на следующий год. С самого начала сезона ходят слухи о моем будущем, но меня не волнует, что говорят в прессе. У меня никогда не было мыслей об уходе из "Челси".
"Да, оставшись на скамейке в двух матчах подряд, у тебя может возникнуть желание уехать в другой клуб. Но для меня все наоборот – я хочу бросить вызов самому себе".
"Я знаю, какие качества смогу привнести в команду, и если буду совершенствоваться, слушать тренера и выполнять его инструкции, у меня появится шанс продемонстрировать их", - цитирует Фабрегаса Sky Sports.
25.02.2017 16:00
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Последние комментарии:
Легенда синих!
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Это наш Пирло. Это наш волшебник. Конте это должен понимать.
35 2 как вариант играть в следующем сезоне...или 4 3 3 переходить с покупкой топового крайка.
Хотя фабру будет сложно пробиться в основу, т.к. летом ещё будет закупка топ мидфилдеров. Разве что матич уйдет, а это вряд ли.
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Бля, как же я рад))
Это очень важная фигура в Челси. Оооочень
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