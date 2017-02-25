"Арсенал" не будет тратить безумных денег на контракты с Озилом и Санчесом

Президент "Арсенала" сэр Чипс Кесвик предупредил, что его клуб сохранит "рациональный" подход в отношении новых контрактов с игроками, что дополнительно ставит под угрозу продление сотрудничества с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом.

Как известно, действующие контракты обоих самых дорогостоящих игроков в истории клуба с "Эмирейтс" истекают уже в конце следующего сезона. По слухам, Месут и Алексис требуют себе зарплату на уровне главных звезд Премьер-Лиги — порядка 250 тысяч фунтов в неделю.



Однако подобного рода запросы сильно превышают нынешний потолок зарплат в "Арсенале", и 77-летний Кесвик заранее предупреждает Озила и Санчеса, что тем не удастся сорвать банк.



"Мы продолжаем инвестировать в наших ключевых игроков. Франсис Кокелен, Эктор Беллерин, Лоран Косьелни и Оливье Жиру, — все они заключили новые контракты, а также мы воспользовались опциями по продлению контрактов с Пером Мертезакером и Санти Касорлой".



"В отношении контрактов требуется дальнейшая работа, и мы продолжим рационально инвестировать в продление сотрудничества с имеющимся составом".



"Как и ожидалось, увеличение поступлений от телевидения в Премьер-Лиге оказало прямой эффект на цены игроков и на их запросы по зарплатам. И хотя цены регулирует рынок, я бы хотел заметить, что клуб будет осторожен, беря на себя обязательства по зарплатам на будущее", — цитирует Кесвика Daily Mirror.



Добавим заявление Кесвика связано с публикацией "Арсеналом" отчета за первое полугодие этого финансового года. "Канониры" отчитались о росте доходов и о чистой прибыли в размере 12.6 млн. фунтов до уплаты налогов, и сэр Чипс назвал эти результаты "крепкими".