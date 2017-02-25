Клемент предсказывает доминирование "Челси" в Премьер-Лиге

Челси Главный тренер "Суонси" Пол Клемент предсказывает доминирование "Челси" в Премьер-Лиге в ближайшие несколько лет.

В свое время Клемент ассистировал на "Стэмфорд Бридж" Карло Анчелотти, однако коллектив, собравшийся в "Челси" в тот момент, уже проходил свой пиковый период, считает Пол.

Команда Антонио Конте, наоборот, отвечает всем требованиям, чтобы стать лучшей командой Премьер-Лиги в течение ближайших лет, уверен специалист.

"Я помню, что мы сделали дубль, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии (в 2010 году). У нас собралась по-настоящему зрелая команда, в которой блистали Чех, Терри, Баллак, Лэмпард и Дрогба".

"Команда Конте гораздо моложе, и это не самые приятные новости для конкурентов. У Челси много игроков в возрасте 25-26 лет, поэтому они могут доминировать в лиге в течение ближайших 3-4 сезонов", - цитирует Клемента Daily Mirror.


Метки Клемент, Суонси, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 819

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  1. cruise877 25.02.2017 14:36 # cruise877
    Размечтались.

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  2. vertigo-92 25.02.2017 14:27 # vertigo-92
    Заранее постелил)

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  3. pistolero-lfc 25.02.2017 14:14 # pistolero-lfc
    Клемент вроде бывший пенс, но до сих пор глиномес.

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  4. skorseze 25.02.2017 14:14 # skorseze
    Норм пошутил.. Челси это та команда, которая берет кубок, а в след. году посасывает и оказывается в нижней части таблицы, попутно увольняя тренера, который умудрился из их помойки сделать чемпионов... Эх Пол.. Хотя стоп, а где Суонси? 15е место? Ясен хрен, что у их тренера мозгов не может быть априори

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  5. mancunia-planet 25.02.2017 14:11 # mancunia-planet
    пока абрамчик в деле, Челси в топах

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  6. gusto 25.02.2017 14:04 # gusto
    Кэп Бля.

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  7. fc-zenit 25.02.2017 14:04 # fc-zenit
    так и будет.

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