Главный тренер "Суонси" Пол Клемент предсказывает доминирование "Челси" в Премьер-Лиге в ближайшие несколько лет.

В свое время Клемент ассистировал на "Стэмфорд Бридж" Карло Анчелотти, однако коллектив, собравшийся в "Челси" в тот момент, уже проходил свой пиковый период, считает Пол.



Команда Антонио Конте, наоборот, отвечает всем требованиям, чтобы стать лучшей командой Премьер-Лиги в течение ближайших лет, уверен специалист.



"Я помню, что мы сделали дубль, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии (в 2010 году). У нас собралась по-настоящему зрелая команда, в которой блистали Чех, Терри, Баллак, Лэмпард и Дрогба".



"Команда Конте гораздо моложе, и это не самые приятные новости для конкурентов. У Челси много игроков в возрасте 25-26 лет, поэтому они могут доминировать в лиге в течение ближайших 3-4 сезонов", - цитирует Клемента Daily Mirror.