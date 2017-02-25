Клемент предсказывает доминирование "Челси" в Премьер-Лиге
Главный тренер "Суонси" Пол Клемент предсказывает доминирование "Челси" в Премьер-Лиге в ближайшие несколько лет.
В свое время Клемент ассистировал на "Стэмфорд Бридж" Карло Анчелотти, однако коллектив, собравшийся в "Челси" в тот момент, уже проходил свой пиковый период, считает Пол.
Команда Антонио Конте, наоборот, отвечает всем требованиям, чтобы стать лучшей командой Премьер-Лиги в течение ближайших лет, уверен специалист.
"Я помню, что мы сделали дубль, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии (в 2010 году). У нас собралась по-настоящему зрелая команда, в которой блистали Чех, Терри, Баллак, Лэмпард и Дрогба".
"Команда Конте гораздо моложе, и это не самые приятные новости для конкурентов. У Челси много игроков в возрасте 25-26 лет, поэтому они могут доминировать в лиге в течение ближайших 3-4 сезонов", - цитирует Клемента Daily Mirror.
25.02.2017 14:00
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Размечтались.
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Заранее постелил)
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Клемент вроде бывший пенс, но до сих пор глиномес.
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Норм пошутил.. Челси это та команда, которая берет кубок, а в след. году посасывает и оказывается в нижней части таблицы, попутно увольняя тренера, который умудрился из их помойки сделать чемпионов... Эх Пол.. Хотя стоп, а где Суонси? 15е место? Ясен хрен, что у их тренера мозгов не может быть априори
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пока абрамчик в деле, Челси в топах
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Кэп Бля.
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так и будет.
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