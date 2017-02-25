Моуриньо хочет пробудить в игроках МЮ аппетит к трофеям

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что хочет разбудить в своих игроках аппетит к завоеванию трофеев.

В воскресенье подопечные Моуриньо выйдут на поле "Уэмбли", чтобы в противостоянии с "Саутгемптоном" разыграть Кубок Лиги. Этот трофей может стать первым для "красных дьяволов" при португальском тренере, не считая Суперкубка Англии.



И хотя Кубок Лиги является наименее престижным из трех трофеев на внутренней арене, Моуриньо очень хочет его выиграть, дабы привить своим игрокам привычку побеждать.



"Когда тебе удается попробовать хорошие вещи, ты хочешь повторить это. Когда ты привык побеждать и затем какое-то время не побеждаешь, то скучаешь по победам. Ты не станешь мириться с отсутствием побед и всегда будешь стремиться развить свой успех, поэтому я думаю, для наших игроков было бы хорошо завоевать очередной трофей".



"Все мы знаем историю этого клуба и то, что футбол меняется. Сейчас побеждать сложнее, чем раньше. Прошлый сезон был очень другим для клуба и игроков, но вместе со своим предыдущим тренером им удалось выиграть Кубок Англии. Это хорошо, что им удалось попробовать трофеи на вкус, поэтому мы должны постараться развить свой успех", — цитирует Моуриньо The Guardian.