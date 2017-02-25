Шекспир отрицает заговор против Раньери в "Лестере"

Крэйг Шекспир, бывший ассистент Клаудио Раньери в "Лестере", опроверг слухи о том, что к увольнению итальянца привел бунт в раздевалке и среди работников клуба.

Согласно слухам, в последние недели Раньери потерял доверие некоторых своих сотрудников, а также игроков, которые пожаловались на Клаудио тайским владельцам клуба, а те в свою очередь приняли решение об увольнении итальянского тренера.



Однако Шекспир, который после увольнения Раньери готовит команду к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник, отрицает подобные предположения.



"В прессе слишком много безосновательных спекуляций. Мои отношения с Клаудио были превосходными на протяжении всего пути — между нами никогда не возникало никаких проблем".



"После решения клуба мы разговаривали по телефону, и он поблагодарил меня за поддержку. Он держался нормально, но был немного шокирован, его голос не отличался. Мне всегда жаль, когда люди теряют работу".



"Я не в курсе того, что какие-либо игроки первой команды жаловались владельцам, это новость для меня. Мы испытывали глубокое разочарование от результатов, но Клаудио не терял контроль над раздевалкой. У нас хороший коллектив, и мнение игроков в нем учитывают. Мы прислушиваемся к игрокам, но окончательные решения принимает тренер".



"Должен сказать, что в футбольном отношении игроки оставались большими профессионалами. Им было больно, и они были очень разочарованы. У меня не было ни единой проблемы с ними на тренировочном поле. Все они вели себя достойно и оставались профессионалами".



"Как и все остальные, они очень расстроены, что тренер потерял свою работу", — приводит слова Шекспира Sky Sports.