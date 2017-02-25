Шекспир отрицает заговор против Раньери в "Лестере"

Крэйг Шекспир и Клаудио Раньери Крэйг Шекспир, бывший ассистент Клаудио Раньери в "Лестере", опроверг слухи о том, что к увольнению итальянца привел бунт в раздевалке и среди работников клуба.

Согласно слухам, в последние недели Раньери потерял доверие некоторых своих сотрудников, а также игроков, которые пожаловались на Клаудио тайским владельцам клуба, а те в свою очередь приняли решение об увольнении итальянского тренера.

Однако Шекспир, который после увольнения Раньери готовит команду к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник, отрицает подобные предположения.

"В прессе слишком много безосновательных спекуляций. Мои отношения с Клаудио были превосходными на протяжении всего пути — между нами никогда не возникало никаких проблем".

"После решения клуба мы разговаривали по телефону, и он поблагодарил меня за поддержку. Он держался нормально, но был немного шокирован, его голос не отличался. Мне всегда жаль, когда люди теряют работу".

"Я не в курсе того, что какие-либо игроки первой команды жаловались владельцам, это новость для меня. Мы испытывали глубокое разочарование от результатов, но Клаудио не терял контроль над раздевалкой. У нас хороший коллектив, и мнение игроков в нем учитывают. Мы прислушиваемся к игрокам, но окончательные решения принимает тренер".

"Должен сказать, что в футбольном отношении игроки оставались большими профессионалами. Им было больно, и они были очень разочарованы. У меня не было ни единой проблемы с ними на тренировочном поле. Все они вели себя достойно и оставались профессионалами".

"Как и все остальные, они очень расстроены, что тренер потерял свою работу", — приводит слова Шекспира Sky Sports.


Метки Лестер, Раньери, Шекспир

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2017 12:00

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  1. aliluya-nn 25.02.2017 12:43 # aliluya-nn
    Походу тоже в сговоре

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  2. khazret 25.02.2017 12:43 # khazret
    Я-то думал это Уильям, знаете ли, Шекспир, говорит из прошлого

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  3. theo-zm 25.02.2017 12:42 # theo-zm
    единственная мотивация это отобрать бехи если вылетят и все
    тогда может забегают

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  4. ganinilyha 25.02.2017 12:13 # ganinilyha
    А что игроки там пишут в своих инстаграмах?

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