Шекспир отрицает заговор против Раньери в "Лестере"
Крэйг Шекспир, бывший ассистент Клаудио Раньери в "Лестере", опроверг слухи о том, что к увольнению итальянца привел бунт в раздевалке и среди работников клуба.
Согласно слухам, в последние недели Раньери потерял доверие некоторых своих сотрудников, а также игроков, которые пожаловались на Клаудио тайским владельцам клуба, а те в свою очередь приняли решение об увольнении итальянского тренера.
Однако Шекспир, который после увольнения Раньери готовит команду к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник, отрицает подобные предположения.
"В прессе слишком много безосновательных спекуляций. Мои отношения с Клаудио были превосходными на протяжении всего пути — между нами никогда не возникало никаких проблем".
"После решения клуба мы разговаривали по телефону, и он поблагодарил меня за поддержку. Он держался нормально, но был немного шокирован, его голос не отличался. Мне всегда жаль, когда люди теряют работу".
"Я не в курсе того, что какие-либо игроки первой команды жаловались владельцам, это новость для меня. Мы испытывали глубокое разочарование от результатов, но Клаудио не терял контроль над раздевалкой. У нас хороший коллектив, и мнение игроков в нем учитывают. Мы прислушиваемся к игрокам, но окончательные решения принимает тренер".
"Должен сказать, что в футбольном отношении игроки оставались большими профессионалами. Им было больно, и они были очень разочарованы. У меня не было ни единой проблемы с ними на тренировочном поле. Все они вели себя достойно и оставались профессионалами".
"Как и все остальные, они очень расстроены, что тренер потерял свою работу", — приводит слова Шекспира Sky Sports.
25.02.2017 12:00
Просмотров: 551
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Походу тоже в сговоре
(ответить)
Я-то думал это Уильям, знаете ли, Шекспир, говорит из прошлого
(ответить)
единственная мотивация это отобрать бехи если вылетят и все
тогда может забегают
(ответить)
А что игроки там пишут в своих инстаграмах?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий