Конте не боится потерять работу после завоевания титула
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его не страшит риск потери работы на следующий сезон после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги.
В минувший четверг "Лестер" объявил об увольнении Клаудио Раньери, который лишь девять назад привел "лис" к их первому в истории титулу. Нечто похожее ранее случилось с Жозе Моуриньо, который не справился с ожиданиями в следующем после чемпионства "Челси" сезона.
В своем дебютном сезоне работы на "Стэмфорд Бридж" Конте имеет превосходные шансы выиграть Премьер-Лигу, однако итальянец не боится высоко задрать плану и поставить свою работу под угрозу в следующей кампании.
"Если вы очень хорошо помните, то букмекеры уже увольняли меня в этом сезоне. К счастью, мне удалось сохранить правильную концентрацию и продолжить работу".
"В первую очередь я думаю, что важно завершить этот сезон как можно лучше, и если нам удастся исполнить свою мечту — удастся мне, моим игрокам — тогда я готов столкнуться с этим риском".
"До конца сезона еще 13 матчей, и мы хотим остаться во главе лиги. Это будет непросто, но я готов пойти на этот риск, если он будет сопутствовать тому, что мы выиграем лигу", — цитирует Конте Sky Sports.
25.02.2017 11:00
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Последние комментарии:
О каком он риске говорит? То ли дело в переводе, но его слова выглядят странно.
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кстати, надо уже о следующем тренере задуматься.
Сампаоли или Симеоне придут скорее всего.
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