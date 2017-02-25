Конте не боится потерять работу после завоевания титула

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его не страшит риск потери работы на следующий сезон после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги.

В минувший четверг "Лестер" объявил об увольнении Клаудио Раньери, который лишь девять назад привел "лис" к их первому в истории титулу. Нечто похожее ранее случилось с Жозе Моуриньо, который не справился с ожиданиями в следующем после чемпионства "Челси" сезона.

В своем дебютном сезоне работы на "Стэмфорд Бридж" Конте имеет превосходные шансы выиграть Премьер-Лигу, однако итальянец не боится высоко задрать плану и поставить свою работу под угрозу в следующей кампании.

"Если вы очень хорошо помните, то букмекеры уже увольняли меня в этом сезоне. К счастью, мне удалось сохранить правильную концентрацию и продолжить работу".

"В первую очередь я думаю, что важно завершить этот сезон как можно лучше, и если нам удастся исполнить свою мечту — удастся мне, моим игрокам — тогда я готов столкнуться с этим риском".

"До конца сезона еще 13 матчей, и мы хотим остаться во главе лиги. Это будет непросто, но я готов пойти на этот риск, если он будет сопутствовать тому, что мы выиграем лигу", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1396

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. billy-talent 25.02.2017 11:48 # billy-talent
    О каком он риске говорит? То ли дело в переводе, но его слова выглядят странно.

    (ответить)

  2. fc-zenit 25.02.2017 11:02 # fc-zenit
    кстати, надо уже о следующем тренере задуматься.
    Сампаоли или Симеоне придут скорее всего.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: