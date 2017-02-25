Моуриньо недоволен жеребьевкой Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что недоволен жеребьевкой Лиги Европы, которая подбросила в соперники его команде "Ростов".

Преодолев барьер 1/16 финала, Моуриньо немедленно раскритиковал чиновников из FA, которые не учли интересы "красных дьяволов" и усложнили для команды и без того плотный календарь.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы подкинула для Жозе еще более неприятную новость. Мало того, что "Юнайтед" сыграет с неуступчивым "Ростовом", так команде предстоит дальняя поездка в Россию.



"Это плохой для нас жребий со всех точек зрения. Будет сложно, лететь далеко. И, кроме того, матчи приходятся на тяжелый отрезок".



"Ростов" хорошо выступил в Лиге чемпионов, они победили "Аякс" и "Андерлехт" в квалификации, а потом добились достойных результатов с "Баварией" и "Атлетико". Наш соперник занял третье место в группе, оставив без еврокубков ПСВ".



"Я хорошо знаю тренера "Ростова" (Курбана Бердыева). Его команда очень много внимания уделяет обороне и хорошо готова физически. Повторюсь, нам выпал плохой жребий", - цитирует Моуриньо BBC.