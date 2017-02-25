Кэррик и Руни готовы к финалу Кубка Лиги, Мхитарян — нет

Ветераны "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик и Уэйн Руни все-таки смогут помочь своей команде в воскресном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Напомним, Кэррику потребовалась вынужденная замена по ходу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" в минувшую среду, тогда как Руни и вовсе не принимал участие в этом поединке. Однако оба игрока успели залечить свои болячки — в отличие от Генриха Мхитаряна.



"Уэйн в порядке, он тренируется с командой. Он не принимал участия в матче с "Сент-Этьеном", потому что не был готов играть, но вместо этого он был готов провести важную для себя тренировку. Нет никаких сомнений, что он поучаствует в финале".



"Майкл в строю. Это умный и опытный игрок. Он покинул поле в правильный момент, поэтому Майкл доступен. Мхитарян вне игры, а насчет Джонса мы посмотрим и решим завтра", — цитирует Моуриньо Sky Sports.