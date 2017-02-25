"Тоттенхэм" продал Бенталеба в "Шальке-04"

"Шальке-04" выкупил трансфер полузащитника "Тоттенхэма" Набиля Бентлабена, арендованного перед началом сезона.

22-летний Бенталеб блестяще проявил себя в первой половине сезона Бундеслиги. Алжирец провел 21 матч за "Шальке-04" и успел отметиться четырьмя голами.



Неудивительно, что немецкий клуб заранее позаботился о приобретении Набиля, выкупив его трансфер уже в конце февраля. Стоимость сделки составила 16 миллионов фунтов.



"Еще летом я поставил перед собой задачу постоянно играть в футбол и убедить клуб выкупить мой контракт. Тот факт, что сделка заключена, заставляет меня чувствовать себя счастливым", - цитирует Бенталеба официальный сайт "Шальке-04".