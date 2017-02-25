26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 25 февраля шестью поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — СУОНСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Внушительное и стабильно растущее преимущество над своими преследователями ничуть не расслабило "Челси" — напротив, подопечные Антонио Конте еще сильнее стремятся поскорее оформить свое чемпионство. Однако в субботу "синим" будет противостоять "Суонси", значительно добавивший в последние недели. Интриги матчу придает и тот факт, что главный тренер "лебедей" Пол Клемент и его ассистент Клод Макелеле — не чужие люди для "Челси". В 11 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Суонси" одержал лишь одну победу.



Голкипер "Челси" Тибо Куртуа успевает восстановиться после небольшой болезни. Давид Луис и Маркос Алонсо должны вернуться в старт после отдыха в матче Кубка Англии.



Первый матч при Клементе за "Суонси" может провести полузащитник Леон Бриттон, решивший свои проблемы с икрой и спиной. Январские новички Лусиано Нарсинх и Джордан Айю претендуют на появление с первых минут.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МИДЛСБРО 18:00



Это будет, возможно, один из последних шансов для "Кристал Пэлас" спасти сезон. Для "Мидлсбро" же это возможность сделать большой шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге, но для этого "речникам" нужно сильно постараться и одержать свою первую выездную победу с августа. "Мы играем не против "Мидлсбро", мы играем против самих себя", — заметил на пресс-конференции тренер "орлов" Сэм Эллардайс. Ни одна из 15 последних встреч этих команд на "Селхерст Парк" в рамках чемпионата не завершилась вничью.



Скотт Данн и Бакари Сако не успевают покинуть лазарет "Пэлас" к субботе. Также вне игры и Матье Фламини с Лоиком Реми, но Джеффри Шлюпп уже поправился.



"Мидлсбро" предстоит оценить состояние защитников Калума Чемберса и Джорджа Френда. У Антонио Баррагана травма задней поверхности бедра.



ЭВЕРТОН — САНДЕРЛЕНД 18:00



Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес возвращается на "Гудисон Парк", где он отработал 11 лет в качестве рулевого "Эвертона", и где он потерпел знаковое поражение 2:0 в апреле 2014, ознаменовавшее конец его карьеры в "Манчестер Юнайтед". "Коты" по-прежнему находятся на дне таблицы, и Мойесу остается надеяться, что его решение свозить своих игроков в Нью-Йорк положительно скажется на командном духе. Победа "Сандерленда" не выглядит невозможной, ведь "ириски" проиграли две из трех последних домашних встреч с "котами" в рамках чемпионата.



Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку восстановился после травмы икроножной мышцы. Джеймс Маккарти и Кевин Миральяс также поправились.



"Сандерленд" снова может рассчитывать на своего голкипера Джордана Пикфорда, отсутствовавшего с Boxing Day. Папи Джилободжи дисквалифицирован, а Стивен Пиенаар под вопросом.



ХАЛЛ — БЕРНЛИ 18:00



На старте сезона две этих команды записывали в абсолютные аутсайдеры, и еще недавно "Халл" таковым действительно являлся — пока на тренерский мостик не заступил Марку Силва, преобразивший игру "тигров". "Бернли" в свою очередь зашел еще дальше и при столь выдающихся результатах дома едва ли может переживать за свою прописку в Премьер-Лиге. Правда, субботний матч "бордовые" проведут на выезде, а здесь они набрали всего одно очко за всю кампанию. В пяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Халл" ни разу не победил.



Этот матч из-за дисквалификации пропускает полузащитник "Халла" Сэм Клукас. Дьюмерси Мбокани, возможно, еще окончательно не оправился после болезни. Абель Эрнандес залечил заднюю поверхность бедра.



"Бернли" будет лишен травмированных Стивена Дефура и Йохана Берг Гудмундссона, а также дисквалифицированного Джеффа Хендрика.



ВЕСТ БРОМВИЧ — БОРНМУТ 18:00



После всего одного набранного очка в пяти последних матчах "Борнмут" приблизился на опасное расстояние к зоне вылета. Эдди Хау еще не критикуют, но осторожно выражают беспокойство и ожидают скорого улучшения результатов. Если же удача в этот день будет сопутствовать "Вест Бромвичу", то "дрозды" окажутся в девяти очках от своего рекордного достижению за все время выступлений в Премьер-Лиге — что весьма неплохо для февраля месяца. В рамках Премьер-Лиги "Вест Бромвич" еще не проигрывал "вишенкам" — две победы и одна ничья.



К своему первому старту за два первых месяца готов защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс.



Поздний фитнес-тест предстоит полузащитнику "Борнмута" Джеку Уилширу, у которого в предыдущем матче возникли проблемы с лодыжкой. Адам Федеричи, Саймон Фрэнсис и Каллум Уилсон травмированы.



УОТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 20:30



Обе команды имеют двузначное очковое преимущество над зоной вылета, что, как можно было бы предположить, обещает довольно скучный матч. Что ж, пускай "Уотфорд" и "Вест Хэм" постараются это опровергнуть. Тем более, что в сентябре им это удалось — в феерической по накалу игре "шершни" отпраздновали победу над "молотобойцами" со счетом 2:4. В двух последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге было забито 10 голов.



"Уотфорд" все еще лишен Нордина Амрабата и Кристиана Кабаселе. Себастьяну Предлю, Крэйгу Кэткарту и Валону Бехрами предстоят фитнес-тесты.



"Вест Хэму" необходимо оценить состояние паховых мышц своего бомбардира Энди Кэрролла. Аарон Крессуэлл разобрался с задней поверхностью бедра, а Андре Айю готов сыграть первый матч после возвращения с Кубка Африки.