Манчини не заинтересован в работе с "Лестером"
Бывший рулевой "Манчестер Сити" Роберто Манчини вышел из борьбы за вакантный пост главного тренера "Лестера".
После расставания с Клаудио Раньери в четверг вечером клуб с "Кинг-Пауэр" мгновенно приступил к поискам нового тренера. Главным претендентом на вакантный пост назывался 52-летний Манчини.
В свое время Роберто выступал за "Лестер" в качестве игрока, а сейчас активно подыскивает новую работу. Неудивительно, что в сложившейся ситуации именно Манчини назывался одним из самых вероятных кандидатов на замещение соотечественника.
Однако, как утверждает Sky Sports, Роберто не заинтересован в контракте с "Лестером", которому в остатке сезона предстоит борьба за выживание в Премьер-Лиге. Манчини уже исключил свое появление в клубе.
25.02.2017 06:00
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