Манчини не заинтересован в работе с "Лестером"

Бывший рулевой "Манчестер Сити" Роберто Манчини вышел из борьбы за вакантный пост главного тренера "Лестера".

После расставания с Клаудио Раньери в четверг вечером клуб с "Кинг-Пауэр" мгновенно приступил к поискам нового тренера. Главным претендентом на вакантный пост назывался 52-летний Манчини.



В свое время Роберто выступал за "Лестер" в качестве игрока, а сейчас активно подыскивает новую работу. Неудивительно, что в сложившейся ситуации именно Манчини назывался одним из самых вероятных кандидатов на замещение соотечественника.



Однако, как утверждает Sky Sports, Роберто не заинтересован в контракте с "Лестером", которому в остатке сезона предстоит борьба за выживание в Премьер-Лиге. Манчини уже исключил свое появление в клубе.