Раньери: "Я хотел остаться в "Лестере" навсегда"

Клаудио Раньери сделал прощальное заявление после своего увольнения с поста главного тренера "Лестера".

Напомним, спустя немногим менее 300 дней после сенсационного чемпионства в Премьер-Лиге "лисы" приняли решение расстаться с Раньери. По словам итальянца, это случилось против его воли, потому что он был готов остаться на "Кинг Пауэр" "навсегда".



"Вчера моя мечта умерла. Поле эйфории прошлого сезона и завоевания чемпионства в Премьер-Лиге я мечтал лишь о том, чтобы остаться в "Лестере" — клубе, который я люблю — навсегда. К сожалению, этому не суждено было случиться".



"Я бы хотел поблагодарить свою жену Розанну и всю свою семью за непрекращающуюся поддержку на протяжении моего пребывания в "Лестере".



"Я благодарен Паоло и Андреа, которые составляли мне компанию на протяжении этого чудесного путешествия. Я благодарен Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом".



"Но больше всего я благодарен футбольному клубу "Лестер". Это удивительное приключение будет жить со мной всегда", — гласит заявление Раньери.