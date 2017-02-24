Раньери: "Я хотел остаться в "Лестере" навсегда"

Клаудио Раньери Клаудио Раньери сделал прощальное заявление после своего увольнения с поста главного тренера "Лестера".

Напомним, спустя немногим менее 300 дней после сенсационного чемпионства в Премьер-Лиге "лисы" приняли решение расстаться с Раньери. По словам итальянца, это случилось против его воли, потому что он был готов остаться на "Кинг Пауэр" "навсегда".

"Вчера моя мечта умерла. Поле эйфории прошлого сезона и завоевания чемпионства в Премьер-Лиге я мечтал лишь о том, чтобы остаться в "Лестере" — клубе, который я люблю — навсегда. К сожалению, этому не суждено было случиться".

"Я бы хотел поблагодарить свою жену Розанну и всю свою семью за непрекращающуюся поддержку на протяжении моего пребывания в "Лестере".

"Я благодарен Паоло и Андреа, которые составляли мне компанию на протяжении этого чудесного путешествия. Я благодарен Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом".

"Но больше всего я благодарен футбольному клубу "Лестер". Это удивительное приключение будет жить со мной всегда", — гласит заявление Раньери.


Метки Раньери

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 22:30

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Последние комментарии:




  1. kos9k 24.02.2017 23:32 # kos9k
    предыдущий сезон был невероятным дли лис, а так борьба за выживание-их стихия, поэтому увольнение довольно таки е6анутое решение, в шип этих тайских е6ланов

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  2. ssa 24.02.2017 23:23 # ssa
    Чет жаль старика, но никуя не жалко лестер. Надеюсь вылетят в шип, а там по наклоной и в низжие дивизионы.

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  3. martingor 24.02.2017 23:19 # martingor
    Мудаки узкоглазые уволили нормального чувака,но это судьба всех клубов с денежными мешками место мозгов, Челси Лестер Сити и у них у всех БОЛЬШАЯ ЖОПА место мозгов только у этой ЖОПЫ разные лица ЕВРЕЙ УЗКОГЛАЗАЯ ОБЕЗЬЯНА и ЧЕРНОЖОПАЯ ВЕРБЛЮДА ,поэтому за эти клубы болеют такие же люди с БОЛЬШОЙ ЖОПОЙ место мозгов

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  4. mdfjvnlabngmlas 24.02.2017 23:18 # mdfjvnlabngmlas
    лох конченный.

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  5. goodtimes 24.02.2017 23:17 # goodtimes
    Жаль, очень жаль, всем уёбкам оно отзовётся, им всё отзовётся

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  6. palach221078 24.02.2017 23:11 # palach221078
    Век живи, век учись! Никогда больше не доверяй Клаудио тайским шаболдам. Это же педерасты с детства!

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  7. optimus 24.02.2017 23:04 # optimus
    И сделал для этого более, чем достаточно.

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  8. vyrentz 24.02.2017 22:52 # vyrentz
    Они будут прокляты после такого. Не играть им больше никогда в АПЛ

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  9. liverpool888 24.02.2017 22:46 # liverpool888
    очень жестоко.
    часть ответственности лежит на игроках, они не смогли удержать заданную планку. парни зазвездились и до сих пор, ко второй половине сезона, не спустились с небес.
    посмотрите на Моргана и Хута - я видел голы в ворота Лестера, эти двое ужасно сдали, их возят как детей...
    был и провал в трансферах, т.к. ни один новичок не стал ключевым игроком...
    но увольнять Тренера за совокупность этих факторов действительно подло, он заслужил удержать лис в премьер лиге. даже если бы он потопил команду, никто бы его не упрекнул.
    но в одном он прав - никто не сможет отобрать у них историю, никто не сможет переписать эту сказку, которую сотворить уже никто не сможет.

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  10. manura 24.02.2017 22:42 # manura
    Уроды те кто думает про раньери так. Он поднял клуб,но клуб упал в следующем сезоне. Чего мю или сити слетают. А тут лестер слетел.ну и что тут....в апл если не набирают очки то сразу вон....так делают только дибилы

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  11. januzaj00 24.02.2017 22:40 # januzaj00
    Единственный норм пенс

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  12. futuremakermeir 24.02.2017 22:39 # futuremakermeir
    Жалко старикашку

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  13. skorseze 24.02.2017 22:33 # skorseze
    Раньери уволили по делу, чемпионов АПЛ хотел слить в ЧШ.. Не прокатило у маразматика

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  14. skorseze 24.02.2017 22:32 # skorseze
    Хорош ныть, пес!

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  15. mr-terry 24.02.2017 22:31 # mr-terry
    удачи

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