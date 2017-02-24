Раньери: "Я хотел остаться в "Лестере" навсегда"
Клаудио Раньери сделал прощальное заявление после своего увольнения с поста главного тренера "Лестера".
Напомним, спустя немногим менее 300 дней после сенсационного чемпионства в Премьер-Лиге "лисы" приняли решение расстаться с Раньери. По словам итальянца, это случилось против его воли, потому что он был готов остаться на "Кинг Пауэр" "навсегда".
"Вчера моя мечта умерла. Поле эйфории прошлого сезона и завоевания чемпионства в Премьер-Лиге я мечтал лишь о том, чтобы остаться в "Лестере" — клубе, который я люблю — навсегда. К сожалению, этому не суждено было случиться".
"Я бы хотел поблагодарить свою жену Розанну и всю свою семью за непрекращающуюся поддержку на протяжении моего пребывания в "Лестере".
"Я благодарен Паоло и Андреа, которые составляли мне компанию на протяжении этого чудесного путешествия. Я благодарен Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом".
"Но больше всего я благодарен футбольному клубу "Лестер". Это удивительное приключение будет жить со мной всегда", — гласит заявление Раньери.
24.02.2017 22:30
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Последние комментарии:
предыдущий сезон был невероятным дли лис, а так борьба за выживание-их стихия, поэтому увольнение довольно таки е6анутое решение, в шип этих тайских е6ланов
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Чет жаль старика, но никуя не жалко лестер. Надеюсь вылетят в шип, а там по наклоной и в низжие дивизионы.
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Мудаки узкоглазые уволили нормального чувака,но это судьба всех клубов с денежными мешками место мозгов, Челси Лестер Сити и у них у всех БОЛЬШАЯ ЖОПА место мозгов только у этой ЖОПЫ разные лица ЕВРЕЙ УЗКОГЛАЗАЯ ОБЕЗЬЯНА и ЧЕРНОЖОПАЯ ВЕРБЛЮДА ,поэтому за эти клубы болеют такие же люди с БОЛЬШОЙ ЖОПОЙ место мозгов
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лох конченный.
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Жаль, очень жаль, всем уёбкам оно отзовётся, им всё отзовётся
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Век живи, век учись! Никогда больше не доверяй Клаудио тайским шаболдам. Это же педерасты с детства!
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И сделал для этого более, чем достаточно.
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Они будут прокляты после такого. Не играть им больше никогда в АПЛ
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очень жестоко.
часть ответственности лежит на игроках, они не смогли удержать заданную планку. парни зазвездились и до сих пор, ко второй половине сезона, не спустились с небес.
посмотрите на Моргана и Хута - я видел голы в ворота Лестера, эти двое ужасно сдали, их возят как детей...
был и провал в трансферах, т.к. ни один новичок не стал ключевым игроком...
но увольнять Тренера за совокупность этих факторов действительно подло, он заслужил удержать лис в премьер лиге. даже если бы он потопил команду, никто бы его не упрекнул.
но в одном он прав - никто не сможет отобрать у них историю, никто не сможет переписать эту сказку, которую сотворить уже никто не сможет.
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Уроды те кто думает про раньери так. Он поднял клуб,но клуб упал в следующем сезоне. Чего мю или сити слетают. А тут лестер слетел.ну и что тут....в апл если не набирают очки то сразу вон....так делают только дибилы
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Единственный норм пенс
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Жалко старикашку
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Раньери уволили по делу, чемпионов АПЛ хотел слить в ЧШ.. Не прокатило у маразматика
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Хорош ныть, пес!
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удачи
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