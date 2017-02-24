Парлор хочет, чтобы "Арсенал" потратился на Дембеле

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор призвал "канониров" не поскупиться на нападающего "Селтика" Муссу Дембеле грядущим летом.

Своей выдающейся игрой за "Селтик" в этом сезоне 20-летний француз обратил на себя внимание едва ли не всех топ-клубов Европы — в том числе "Реала" и "Баварии", не говоря уже о грандах Премьер-Лиги. Однако Парлор хочет, чтобы "Арсенал" тоже поучаствовал в борьбе за Муссу.



"Дембеле стал потрясающим приобретением для "Селтика". Получить его практически за бесценок — это великолепная сделка. Это важно, что они сохранили его в январе, и я рад, что он остался, потому что он сможет насладиться остатком сезона и, возможно, получить кое-какие медали".



"Но если реально смотреть на вещи, то "Селтику" будет крайне сложно удержать его летом, если поступит громадное предложение. Если кто-нибудь предложит им 35 миллионов фунтов, то это серьезные деньги".



"У нас в "Арсенале" был Николя Анелька, обладавший серьезным талантом. Он осуществил свою мечту и спустя пару лет ушел в "Реал". Клуб выручил за него 23 миллиона фунтов, из которых 13 миллионов мы потратили на тренировочную базу, а на 10 купили ему замену в лице Тьерри Анри".



"Тот в свою очередь стал величайшим нападающим в истории клуба и имеет собственную статую близ стадиона. У "Арсенала" отличный послужной список по работе с молодыми французскими нападающими и французскими игроками в целом".



"Анри — это очевидный пример, но Анелька, наверное, больше походит на ситуацию с Дембеле. Он тоже был приобретен за 500 тысяч фунтов, а через год был продан за рекордные деньги".



"Дембеле еще предстоит многого добиться, но летом на рынке многие клубы будут охотиться за ним — и я не удивлен, что "Арсенал" является одним из таковых".



"Если посмотреть, то в Европе не так много молодых одаренных нападающих. Каждый ищет того, кто может забивать голы и создавать моменты, и когда они видят парня, которому едва исполнилось 20, который блестяще выступает за "Селтик" в Шотландии и в Лиге Чемпионов, то это кажется интересным".



"Кроме того, он стучится в дверь сборной Франции, и я знаю, что Тьерри высокого мнения о нем. Будет интересно посмотреть, что произойдет. Он замечательно выступает за "Селтик" и мог бы стать великолепной инвестицией", — цитирует Парлора Daily Mirror.