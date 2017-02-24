Игроки "Арсенала" в неведении планов Венгера на будущее

Игроки "Арсенала" по-прежнему находятся в неведении планов своего главного тренера Арсена Венгера на следующий сезон.

Согласно слухам в прессе, будущее сразу нескольких игроков "Арсенала" напрямую зависит от того, продлит ли Венгер свой истекающий в конце сезона контракт. Например, об этом не так давно заявил полузащитник Месут Озил.



"Клуб знает, что Арсен Венгер — главная причина, почему я здесь", — говорил плеймейкер сборной Германии.



Однако изданию Evening Standard стало известно, что никто из игроков до сих пор не получил никаких гарантий от Арсена — даже на приватном уровне. Таким образом, это свидетельствует о том, что 67-летний француз либо не определился со своим будущим, либо пока не хочет разглашать свое решение.



Также сообщается, что внутри команды по-прежнему позитивное отношение к Венгеру, несмотря на все проблемы в последние недели. Вопреки слухам в прессе, Арсен не потерял контроль над раздевалкой, поэтому, как бы иронично это ни звучало, главной оппозицией французу в данный момент остаются фанаты.