Медель уговаривает Санчеса перейти в "Интер"

Полузащитник "Интера" Гари Медель заявил, что приветствует идею с переходом в клуб соотечественника Алексиса Санчеса, выступающего за "Арсенал".

Как известно, 28-летний Санчес не спешит подписывать новый контракт с "канонирами", усомнившись в перспективах своего будущего на "Эмирейтс". Высока вероятность, что по окончании сезона "Арсенал" может продать свою главную звезду.



По слухам, предметный интерес к Алексису проявляют сразу несколько европейских грандов, включая ПСЖ, "Реал", "Милан" и "Ювентус". Если в борьбу за нападающего вмешается "Интер", Медель попробует убедить своего соотечественника.



"Алексис входит в категорию игроков, которого знают абсолютно все. Он из тех нападающих, за которым пристально наблюдают топ-клубы".



"Я не знаю, с каким клубом он свяжет будущее, но если Алексис попросит у меня информацию об Интере, я скажу ему, что здесь подобран отличный состав, работает классный тренер, а процессом руководят амбициозные владельцы. Ему найти такой привлекательный проект в другом месте", - цитирует Меделя Goal.