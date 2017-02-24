Медель уговаривает Санчеса перейти в "Интер"

Гари Медель и Алексис Санчес Полузащитник "Интера" Гари Медель заявил, что приветствует идею с переходом в клуб соотечественника Алексиса Санчеса, выступающего за "Арсенал".

Как известно, 28-летний Санчес не спешит подписывать новый контракт с "канонирами", усомнившись в перспективах своего будущего на "Эмирейтс". Высока вероятность, что по окончании сезона "Арсенал" может продать свою главную звезду.

По слухам, предметный интерес к Алексису проявляют сразу несколько европейских грандов, включая ПСЖ, "Реал", "Милан" и "Ювентус". Если в борьбу за нападающего вмешается "Интер", Медель попробует убедить своего соотечественника.

"Алексис входит в категорию игроков, которого знают абсолютно все. Он из тех нападающих, за которым пристально наблюдают топ-клубы".

"Я не знаю, с каким клубом он свяжет будущее, но если Алексис попросит у меня информацию об Интере, я скажу ему, что здесь подобран отличный состав, работает классный тренер, а процессом руководят амбициозные владельцы. Ему найти такой привлекательный проект в другом месте", - цитирует Меделя Goal.



Метки Арсенал, Интер, Медель, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 24.02.2017 20:00

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  1. smile01 24.02.2017 20:53 # smile01
    баночник медель сам за трансфер заплатит ?

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  2. mr-tsoy 24.02.2017 20:51 # mr-tsoy
    Прочитал модель

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  3. kamilfo 24.02.2017 20:02 # kamilfo
    Шило на мыло, пожалуй.
    Хотя, наверное, там все-таки нет псевдо-ценностей.

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