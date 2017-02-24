Моуриньо выразил поддержку Раньери

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил поддержку уволенному из "Лестера" Клаудио Раньери, явившись на предматчевую пресс-конференцию в футболке с инициалами своего итальянского коллеги.

Завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, накануне Раньери был уволен со своего поста. Таким образом, Клаудио почувствовал себя в шкуре Моуриньо, с которым произошло то же самое в "Челси".



На пресс-конференции перед финалом Кубка Лиги против "Саутгемптона" Жозе подверг критике решение "Лестера" уволить Раньери и назвал его ужасно несправедливым.



"Я пережил похожий опыт в "Челси", но то, что произошло со мной — это пустяки по сравнению с масштабом случившегося с Клаудио. Буквы на моей футболке — это его имя. Это моя небольшая дань тому, кто написал самую красивую историю в Премьер-Лиге".



"Он заслуживает, чтобы "Лестер" назвал в его честь стадион — "Клаудио Раньери Стэдиум". А его увольняют".



"Лестер" творит историю второй год подряд. В первый год он сотворил самую красивую историю — одну из красивейших историй в футболе. А теперь они приняли решение, которое объединило практических всех в футболе, потому что согласиться с ним очень, очень сложно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.