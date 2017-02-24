Клопп: "Brexit, Трамп, Раньери, — не понимаю этих вещей"

Юрген Клопп и Клаудио Раньери Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил увольнение своего коллеги Клаудио Раньери из "Лестера" с выбором Дональда Трампа президентом США и результатом голосования Британии по Brexit.

В прошлом сезоне Раньери привел "лис" к их первому чемпионскому титулу за свою 132-летнюю историю, но уже спустя девять месяцев опасения насчет прописки в Премьер-Лиге заставили "Лестер" указать Клаудио на дверь, и Клопп находит это "странным".

"Конечно, я слышал об этом вчера вечером. Удивлен ли я, что такого рода вещи происходят? Нет. Ведь это не только в футболе, не так ли? На мой взгляд, в сезоне 2016/17 было несколько странных решений. Brexit, Трамп, Раньери. Всегда ли я понимаю, почему это происходит? Конечно, нет, но это происходит все равно".

"Не имею представления, зачем "Лестеру" было поступать таким образом. Каждый может видеть их положение в лиге, каждый может видеть их положение в Лиге Чемпионов".

"Он по-настоящему особенный человек в этой профессии, он по-настоящему обаятелен. Я встречался с ним еще в Дортмунде, мы мило поговорили, и я должен сказать, что он приятный человек".

"Однако я знаю недостаточно. Возможно, кто-нибудь посетит их пресс-конференцию и спросит, почему они так поступили?" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Раньери

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 18:00

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  1. shera27 24.02.2017 19:06 # shera27
    клопп такой тупой, истинный колбасник

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  2. mdfjvnlabngmlas 24.02.2017 18:36 # mdfjvnlabngmlas
    всегда знал, что клопп дегенерат, как и его фанатики.

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  3. uzi-vuitton 24.02.2017 18:35 # uzi-vuitton
    немчура в очередной раз продемонстрировал свой низкий интеллект

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  4. januzaj00 24.02.2017 18:31 # januzaj00
    У лестера амбиций больше, чем у условного арсенала. Вооот

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  5. melwood-lfc 24.02.2017 18:29 # melwood-lfc
    миджайло опять фейлит с переводом
    нанял бы переводчика нормального

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  6. rommkaq1- 24.02.2017 18:11 # rommkaq1-
    фантастический перевод, спасибо

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  7. chelsi2005 24.02.2017 18:04 # chelsi2005
    Лол, специально дорожку стелит себе, чтобы его так же не поперли.

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  8. akadam 24.02.2017 18:04 # akadam
    Они решили, что другой тренер, которого еще нет, сможет обеспечить им прописку в АПЛ и пройти в следующий этап ЛЧ. Потребительское отношение до добра никого не доведет. Запомните это, джентльмены.

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  9. chelsea88 24.02.2017 18:03 # chelsea88
    Жаль Клоунио конечно

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