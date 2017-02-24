Клопп: "Brexit, Трамп, Раньери, — не понимаю этих вещей"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил увольнение своего коллеги Клаудио Раньери из "Лестера" с выбором Дональда Трампа президентом США и результатом голосования Британии по Brexit.

В прошлом сезоне Раньери привел "лис" к их первому чемпионскому титулу за свою 132-летнюю историю, но уже спустя девять месяцев опасения насчет прописки в Премьер-Лиге заставили "Лестер" указать Клаудио на дверь, и Клопп находит это "странным".



"Конечно, я слышал об этом вчера вечером. Удивлен ли я, что такого рода вещи происходят? Нет. Ведь это не только в футболе, не так ли? На мой взгляд, в сезоне 2016/17 было несколько странных решений. Brexit, Трамп, Раньери. Всегда ли я понимаю, почему это происходит? Конечно, нет, но это происходит все равно".



"Не имею представления, зачем "Лестеру" было поступать таким образом. Каждый может видеть их положение в лиге, каждый может видеть их положение в Лиге Чемпионов".



"Он по-настоящему особенный человек в этой профессии, он по-настоящему обаятелен. Я встречался с ним еще в Дортмунде, мы мило поговорили, и я должен сказать, что он приятный человек".



"Однако я знаю недостаточно. Возможно, кто-нибудь посетит их пресс-конференцию и спросит, почему они так поступили?" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.