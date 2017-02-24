Клопп: "Brexit, Трамп, Раньери, — не понимаю этих вещей"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил увольнение своего коллеги Клаудио Раньери из "Лестера" с выбором Дональда Трампа президентом США и результатом голосования Британии по Brexit.
В прошлом сезоне Раньери привел "лис" к их первому чемпионскому титулу за свою 132-летнюю историю, но уже спустя девять месяцев опасения насчет прописки в Премьер-Лиге заставили "Лестер" указать Клаудио на дверь, и Клопп находит это "странным".
"Конечно, я слышал об этом вчера вечером. Удивлен ли я, что такого рода вещи происходят? Нет. Ведь это не только в футболе, не так ли? На мой взгляд, в сезоне 2016/17 было несколько странных решений. Brexit, Трамп, Раньери. Всегда ли я понимаю, почему это происходит? Конечно, нет, но это происходит все равно".
"Не имею представления, зачем "Лестеру" было поступать таким образом. Каждый может видеть их положение в лиге, каждый может видеть их положение в Лиге Чемпионов".
"Он по-настоящему особенный человек в этой профессии, он по-настоящему обаятелен. Я встречался с ним еще в Дортмунде, мы мило поговорили, и я должен сказать, что он приятный человек".
"Однако я знаю недостаточно. Возможно, кто-нибудь посетит их пресс-конференцию и спросит, почему они так поступили?" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
24.02.2017 18:00
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Последние комментарии:
клопп такой тупой, истинный колбасник
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всегда знал, что клопп дегенерат, как и его фанатики.
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немчура в очередной раз продемонстрировал свой низкий интеллект
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У лестера амбиций больше, чем у условного арсенала. Вооот
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миджайло опять фейлит с переводом
нанял бы переводчика нормального
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фантастический перевод, спасибо
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Лол, специально дорожку стелит себе, чтобы его так же не поперли.
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Они решили, что другой тренер, которого еще нет, сможет обеспечить им прописку в АПЛ и пройти в следующий этап ЛЧ. Потребительское отношение до добра никого не доведет. Запомните это, джентльмены.
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Жаль Клоунио конечно
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