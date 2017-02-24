Фабрегас "не будет удивлен", если Куртуа уйдет в "Реал"

Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас признался, что его бы не удивил уход голкипера Тибо Куртуа в "Реал" грядущим летом.

Согласно слухам в прессе, приобретение звездного голкипера является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. Таблоиды уверены, что во главе списка трансферных целей Королевского клуба как раз находится Куртуа, ранее в своей карьере отлично отыгравший три сезона за "Атлетико".



Фабрегас, который в свое время бросил "Арсенал", когда его поманила назад "Барселона", не удивлен подобным слухам и вполне представляет уход Тибо со "Стэмфорд Бридж".



"Меня бы совершенно не удивил его переход в "Реал", потому что Куртуа — лучший голкипер в мире. Это нормально, что лучшие команды мира хотят лучшего голкипера в мире".



"Но "Челси" тоже является топ-клубом, и Тибо — очень, очень важный игрок для будущего клуба. Очень важно, чтобы он остался, особенно если учесть амбиции "Челси" в Лиге Чемпионов на следующий сезон и стремление выиграть титул Премьер-Лиги".



"Чтобы претендовать на высшие трофеи, тебе нужны лучшие игроки, и Тибо является одним из таких", — сообщил Фабрегас радиостанции Cadena Cope.