Фабрегас "не будет удивлен", если Куртуа уйдет в "Реал"
Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас признался, что его бы не удивил уход голкипера Тибо Куртуа в "Реал" грядущим летом.
Согласно слухам в прессе, приобретение звездного голкипера является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. Таблоиды уверены, что во главе списка трансферных целей Королевского клуба как раз находится Куртуа, ранее в своей карьере отлично отыгравший три сезона за "Атлетико".
Фабрегас, который в свое время бросил "Арсенал", когда его поманила назад "Барселона", не удивлен подобным слухам и вполне представляет уход Тибо со "Стэмфорд Бридж".
"Меня бы совершенно не удивил его переход в "Реал", потому что Куртуа — лучший голкипер в мире. Это нормально, что лучшие команды мира хотят лучшего голкипера в мире".
"Но "Челси" тоже является топ-клубом, и Тибо — очень, очень важный игрок для будущего клуба. Очень важно, чтобы он остался, особенно если учесть амбиции "Челси" в Лиге Чемпионов на следующий сезон и стремление выиграть титул Премьер-Лиги".
"Чтобы претендовать на высшие трофеи, тебе нужны лучшие игроки, и Тибо является одним из таких", — сообщил Фабрегас радиостанции Cadena Cope.
24.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
Да и Куртуа то еще говнецо
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Мда, типа он сказал что Реаль лучше Челси?
Предатель, выкинуть на помойку этого испашку!
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Правильно сделает. Челси то говнецо
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