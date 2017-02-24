Фабрегас "не будет удивлен", если Куртуа уйдет в "Реал"

Тибо Куртуа Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас признался, что его бы не удивил уход голкипера Тибо Куртуа в "Реал" грядущим летом.

Согласно слухам в прессе, приобретение звездного голкипера является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. Таблоиды уверены, что во главе списка трансферных целей Королевского клуба как раз находится Куртуа, ранее в своей карьере отлично отыгравший три сезона за "Атлетико".

Фабрегас, который в свое время бросил "Арсенал", когда его поманила назад "Барселона", не удивлен подобным слухам и вполне представляет уход Тибо со "Стэмфорд Бридж".

"Меня бы совершенно не удивил его переход в "Реал", потому что Куртуа — лучший голкипер в мире. Это нормально, что лучшие команды мира хотят лучшего голкипера в мире".

"Но "Челси" тоже является топ-клубом, и Тибо — очень, очень важный игрок для будущего клуба. Очень важно, чтобы он остался, особенно если учесть амбиции "Челси" в Лиге Чемпионов на следующий сезон и стремление выиграть титул Премьер-Лиги".

"Чтобы претендовать на высшие трофеи, тебе нужны лучшие игроки, и Тибо является одним из таких", — сообщил Фабрегас радиостанции Cadena Cope.


Метки Куртуа, Реал, Фабрегас

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 244

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jigalenko 24.02.2017 17:03 # jigalenko
    Да и Куртуа то еще говнецо

    (ответить)

  2. chelsi2005 24.02.2017 17:02 # chelsi2005
    Мда, типа он сказал что Реаль лучше Челси?
    Предатель, выкинуть на помойку этого испашку!

    (ответить)

  3. jigalenko 24.02.2017 17:01 # jigalenko
    Правильно сделает. Челси то говнецо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: