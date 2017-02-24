Насри: "В проблемах "Арсенала" виноваты игроки"

Плеймейкер Самир Насри, выступающий ныне за "Севилью", считает, что в проблемах "Арсенала" виноваты игроки, а вовсе не главный тренер Арсен Венгер.

Вылетев из чемпионской гонки Премьер-Лиги, подопечные Венгера провалились в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией". "Канониры" уступили в Мюнхене 5:1 и лишилась практически всех шансов на продолжение борьбы в турнире.



Последние неудачи "Арсенала" поставили под сомнение дальнейшее пребывание Венгера на "Эмирейтс", однако Насри считает, что в проблемах "канониров" виноваты игроки и боссы клуба.



"Нельзя критиковать такого человека, как Венгер. Это просто неприемлемо. "Арсенал" был большим клубом, но Арсен сделал его великим. Люди должны относиться к нему справедливо. Это не его вина, что "Арсенал" находится в таком положении, это вина игроков".



"Именно игроки выходят на поле, чтобы добиться результата и воплотить идеи тренера. В "Арсенала" происходит много всего, поэтому нужно обращать внимание на только на Арсена, но и на работу футболистов и правления", - цитирует Насри Sky Sports.