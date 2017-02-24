Насри: "В проблемах "Арсенала" виноваты игроки"

Арсен Венгер и Самир Насри Плеймейкер Самир Насри, выступающий ныне за "Севилью", считает, что в проблемах "Арсенала" виноваты игроки, а вовсе не главный тренер Арсен Венгер.

Вылетев из чемпионской гонки Премьер-Лиги, подопечные Венгера провалились в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией". "Канониры" уступили в Мюнхене 5:1 и лишилась практически всех шансов на продолжение борьбы в турнире.

Последние неудачи "Арсенала" поставили под сомнение дальнейшее пребывание Венгера на "Эмирейтс", однако Насри считает, что в проблемах "канониров" виноваты игроки и боссы клуба.

"Нельзя критиковать такого человека, как Венгер. Это просто неприемлемо. "Арсенал" был большим клубом, но Арсен сделал его великим. Люди должны относиться к нему справедливо. Это не его вина, что "Арсенал" находится в таком положении, это вина игроков".

"Именно игроки выходят на поле, чтобы добиться результата и воплотить идеи тренера. В "Арсенала" происходит много всего, поэтому нужно обращать внимание на только на Арсена, но и на работу футболистов и правления", - цитирует Насри Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Насри

Автор foxmcfc   

Дата 24.02.2017 16:00

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  1. artem-arsenal 24.02.2017 16:33 # artem-arsenal
    Насри оказывается шарит.

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  2. rommkaq1- 24.02.2017 16:27 # rommkaq1-
    в проблемах арсенала виноват игил

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  3. chelsealondon 24.02.2017 16:21 # chelsealondon
    В проблемах Арсенала виноваты геи футболисты...

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  4. pistolero-lfc 24.02.2017 16:18 # pistolero-lfc
    здоровья

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  5. mancunia-planet 24.02.2017 16:00 # mancunia-planet
    удачи

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