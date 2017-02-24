"Юнайтед" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

"Ростов" стал соперником "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Европы. Матчи двух команд пройдут 9 и 16 марта.

Преодолев сопротивление "Сент-Этьена" на предыдущей стадии турнира, подопечные Жозе Моуриньо остались единственными представителями Англии в Лиге Европы. Новое испытание "дьяволам" подкинула жеребьевка, состоявшаяся сегодня в швейцарском Ньоне.



По ее итогам соперником "Юнайтед" по 1/8 финала турнира стал "Ростов". Прошлой осенью российский клуб достойно зарекомендовал себя в Лиге Чемпионов, а теперь продолжает выступления во втором по значимости евротурнире.



Первый матч двухраундового противостояния состоится 9 марта на поле команды Курбана Бердыева. Ответный поединок на "Олд Траффорд" пройдет неделю спустя – 16 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы





"Сельта" (Испания) – "Краснодар" (Россия)

АПОЕЛ (Кипр) – "Андерлехт" (Бельгия)

"Шальке-04" (Германия) – "Боруссия М" (Германия)

"Лион" (Франция) – "Рома" (Италия)

"Ростов" (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Бешикташ" (Турция)

"Гент" (Бельгия) – "Генк" (Бельгия)

"Копенгаген" (Дания) – "Аякс" (Нидерланды)