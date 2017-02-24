"Юнайтед" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
"Ростов" стал соперником "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Европы. Матчи двух команд пройдут 9 и 16 марта.
Преодолев сопротивление "Сент-Этьена" на предыдущей стадии турнира, подопечные Жозе Моуриньо остались единственными представителями Англии в Лиге Европы. Новое испытание "дьяволам" подкинула жеребьевка, состоявшаяся сегодня в швейцарском Ньоне.
По ее итогам соперником "Юнайтед" по 1/8 финала турнира стал "Ростов". Прошлой осенью российский клуб достойно зарекомендовал себя в Лиге Чемпионов, а теперь продолжает выступления во втором по значимости евротурнире.
Первый матч двухраундового противостояния состоится 9 марта на поле команды Курбана Бердыева. Ответный поединок на "Олд Траффорд" пройдет неделю спустя – 16 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Сельта" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
АПОЕЛ (Кипр) – "Андерлехт" (Бельгия)
"Шальке-04" (Германия) – "Боруссия М" (Германия)
"Лион" (Франция) – "Рома" (Италия)
"Ростов" (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) – "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) – "Аякс" (Нидерланды)
24.02.2017 15:25
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Последние комментарии:
По сути 4 команды которые могут помешать мю выиграть ле играют между собой
Рома и Боруссия м останутся
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ti nikakda ne budes 1
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а че жребий какой то странный
чурки с чурками, считай средиземное дерби (бешикташ - олимпиакос)
северное дерби (копенгаген-аякс)
бельгийское, и немецкое дерби
ну и дерби автобусов
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Моур же просил рашку, вот и получил. Почувствует всю мощь фанатского сектора лднры
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giggs13 24.02.2017 16:12 #
giggs13
0-2 buditn i nikakoi vtaroi sastav ne budit, u MU ves sastav 1
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Как думаете, это канава?
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МЮ глвное на 6-ом месте удержаться, все остальное пыль.
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тактик Бердыев обоссыт чмоура на изи
(ответить)
u MU ves sastav 1
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Бердыев нассыт на Мавра и его мочепитов, а потом МЮсора отсосут на Бридже. В итоге Мавр будет жаловаться на судейство, график и прочую херню
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рфс - гроза ЛЕ
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В легкую обоссым русню.
Потом обоссым Челси под мостом. Ну или не обоссым. Не знаю короч.
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Изи заберем три трофея и займем 2 место в чемпе
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Вот будет каеф если мансхлестер унитед проиграет финал,
опозорится в ростове(или от любой другой команды) и вылетит из ле,
а так же сделает смачный минет пинсам с камшотом на личико мавра
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а что если в следующем сезоне Челси с Конте будет в зоне вылета полсезона телемпаться и в конечном счете конте уволят?
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там вышел новый выпуск "мир английской премьер-лиги". ну кароч там сходу про канте чет пиздят, говорят он лучшее что мы видали в футболе за всю историю.
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http://www.ntv.ru/serial/Pes?utm_source=KP
про Диего Диего сериал в рашке сняли
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МЮ может выиграть ЛЕ вторым составом, уж больно все уступают в классе, разница небо и земля. Надо брать КА, КЛ и запрыгнуть в биг 4
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сетка в целом оч слабая в этом году, соперников у Юнайтед нет. даже Лион с Ромой свели на ранней стадии.
Надеюсь, Бердыев не ударит в грязь лицом.
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Ребзя, с кем каратели петухов играют?
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2015: Челси выиграл Премьер-лигу
2016: Mоуринью уволен
2016: Лестер выиграл Премьер-лигу
2017: Раньери уволен
2004: Арсенал выиграл Премьер-лигу
2017: Венгер главный тренер Арсенала
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