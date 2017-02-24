"Юнайтед" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Златан Ибрагимович "Ростов" стал соперником "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Европы. Матчи двух команд пройдут 9 и 16 марта.

Преодолев сопротивление "Сент-Этьена" на предыдущей стадии турнира, подопечные Жозе Моуриньо остались единственными представителями Англии в Лиге Европы. Новое испытание "дьяволам" подкинула жеребьевка, состоявшаяся сегодня в швейцарском Ньоне.

По ее итогам соперником "Юнайтед" по 1/8 финала турнира стал "Ростов". Прошлой осенью российский клуб достойно зарекомендовал себя в Лиге Чемпионов, а теперь продолжает выступления во втором по значимости евротурнире.

Первый матч двухраундового противостояния состоится 9 марта на поле команды Курбана Бердыева. Ответный поединок на "Олд Траффорд" пройдет неделю спустя – 16 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы


"Сельта" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
АПОЕЛ (Кипр) – "Андерлехт" (Бельгия)
"Шальке-04" (Германия) – "Боруссия М" (Германия)
"Лион" (Франция) – "Рома" (Италия)
"Ростов" (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) – "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) – "Аякс" (Нидерланды)


Метки жеребьевки, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Ростов

Автор foxmcfc   

Дата 24.02.2017 15:25

Количество просмотров Просмотров: 5152

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Последние комментарии:




  1. andros13 24.02.2017 17:07 # andros13
    По сути 4 команды которые могут помешать мю выиграть ле играют между собой
    Рома и Боруссия м останутся

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  2. tabooo 24.02.2017 17:00 # tabooo
    ti nikakda ne budes 1

    (ответить)

  3. shera27 24.02.2017 17:00 # shera27
    а че жребий какой то странный

    чурки с чурками, считай средиземное дерби (бешикташ - олимпиакос)
    северное дерби (копенгаген-аякс)
    бельгийское, и немецкое дерби
    ну и дерби автобусов

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  4. ravi 24.02.2017 16:56 # ravi
    Моур же просил рашку, вот и получил. Почувствует всю мощь фанатского сектора лднры

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  5. knvlay 24.02.2017 16:52 # knvlay
    giggs13 24.02.2017 16:12 #
    giggs13

    0-2 buditn i nikakoi vtaroi sastav ne budit, u MU ves sastav 1

    (ответить)
    Как думаете, это канава?

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  6. sellman 24.02.2017 16:48 # sellman
    МЮ глвное на 6-ом месте удержаться, все остальное пыль.

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  7. shera27 24.02.2017 16:45 # shera27
    тактик Бердыев обоссыт чмоура на изи

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  8. tabooo 24.02.2017 16:43 # tabooo
    u MU ves sastav 1

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  9. wearechelsea 24.02.2017 16:38 # wearechelsea
    Бердыев нассыт на Мавра и его мочепитов, а потом МЮсора отсосут на Бридже. В итоге Мавр будет жаловаться на судейство, график и прочую херню

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  10. chr1s8rown 24.02.2017 16:31 # chr1s8rown
    рфс - гроза ЛЕ

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  11. stepan-jam-boss 24.02.2017 16:29 # stepan-jam-boss
    В легкую обоссым русню.
    Потом обоссым Челси под мостом. Ну или не обоссым. Не знаю короч.

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  12. knvlay 24.02.2017 16:28 # knvlay
    Изи заберем три трофея и займем 2 место в чемпе

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  13. mafia 24.02.2017 16:18 # mafia
    Вот будет каеф если мансхлестер унитед проиграет финал,
    опозорится в ростове(или от любой другой команды) и вылетит из ле,
    а так же сделает смачный минет пинсам с камшотом на личико мавра

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  14. gusto 24.02.2017 16:17 # gusto
    а что если в следующем сезоне Челси с Конте будет в зоне вылета полсезона телемпаться и в конечном счете конте уволят?

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  15. gusto 24.02.2017 16:14 # gusto
    там вышел новый выпуск "мир английской премьер-лиги". ну кароч там сходу про канте чет пиздят, говорят он лучшее что мы видали в футболе за всю историю.

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  16. mafia 24.02.2017 16:09 # mafia
    http://www.ntv.ru/serial/Pes?utm_source=KP

    про Диего Диего сериал в рашке сняли

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  17. mu-fc 24.02.2017 16:04 # mu-fc
    МЮ может выиграть ЛЕ вторым составом, уж больно все уступают в классе, разница небо и земля. Надо брать КА, КЛ и запрыгнуть в биг 4

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  18. budun 24.02.2017 16:00 # budun
    сетка в целом оч слабая в этом году, соперников у Юнайтед нет. даже Лион с Ромой свели на ранней стадии.
    Надеюсь, Бердыев не ударит в грязь лицом.

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  19. keksex 24.02.2017 16:00 # keksex
    Ребзя, с кем каратели петухов играют?

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  20. gusto 24.02.2017 15:58 # gusto
    2015: Челси выиграл Премьер-лигу
    2016: Mоуринью уволен

    2016: Лестер выиграл Премьер-лигу
    2017: Раньери уволен

    2004: Арсенал выиграл Премьер-лигу
    2017: Венгер главный тренер Арсенала

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