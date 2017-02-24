Клемент: "Макелеле лучше, чем Канте"
Наставник "Суонси" Пол Клемент считает, что пока рано сравнивать полузащитника "Челси" Нголо Канте с легендой "синих" Клодом Макелеле.
В данный момент Канте прямым курсом движется к своему второму чемпионскому титулу Премьер-Лиги за всего два года выступлений в Англии. Вклад 25-летнего француза в игру команды Антонио Конте сложно переоценить, благодаря чему Нголо даже заслужил сравнение с легендарным Макелеле.
Однако Клемент, в штабе которого Макелеле как раз и трудится с недавних пор, держится в стороне от общего потока. В преддверии субботнего выезда на "Стэмфорд Бридж" Пол выразил мнение, что Нголо пока не достиг уровня Клода.
"Кто из них лучше? Конечно, Макелеле. Канте — великолепный игрок, и он был так хорош в "Лестере". "Челси" отлично сработал, заполучив такого игрока. Как вы можете видеть, этот переход дался ему безболезненно".
"Это можно понять, почему между ними двумя возникают подобные сравнения, однако Макелеле такой один", — цитирует Клемента Daily Star.
24.02.2017 15:00
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Просто напомню даунам скума.
1 Челси 25 60
6 Манчестер Юнайтед 25 48
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Такой же черный, маленький и очень эффективный. Скоро станет как Мака.
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Эррера ссыт и на Канте и на Макелеле
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Эррера > Канте.
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Даже близко не стоял рядом с Макелеле. А с кукарекающих пенсов спроса никакого. Они еще под стол пешком ходили когда играл Клод.
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у Канте есть все шансы достичь уровня Маке
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Клемент воспитанник Челси, тренировав все поколения молодежки, как и Каранка воспитанник Моура, и самого которого воспитал Челси, как и Стивена Брюса который вырос в Челси, но не так как Вротжерс, который стал лучше Клоппа, и которого опять же вырастили у Аристократов как и Гуса Пойета выращивали именно в Лондоне вместе с Даном Петреску, и Ди Канио тоже в конце 90-ых со стычкой с Лэмпсом! А перечислять Раньери, Бенитеса) Хиддинка, Сколари, Боаша, Ди Маттео, Виалли, Конте, Анчелотти не нужно...
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Канте не хуже Макелеле
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Лет через 5 узнаем, глупое сравнение. Канте только начал свой восход, а какой будет итог никто не знает.
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Макелеле была легендой, а Канте пока просто крыса, по словам Азара, но расти куда есть!
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