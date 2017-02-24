Клемент: "Макелеле лучше, чем Канте"

Нголо Канте Наставник "Суонси" Пол Клемент считает, что пока рано сравнивать полузащитника "Челси" Нголо Канте с легендой "синих" Клодом Макелеле.

В данный момент Канте прямым курсом движется к своему второму чемпионскому титулу Премьер-Лиги за всего два года выступлений в Англии. Вклад 25-летнего француза в игру команды Антонио Конте сложно переоценить, благодаря чему Нголо даже заслужил сравнение с легендарным Макелеле.

Однако Клемент, в штабе которого Макелеле как раз и трудится с недавних пор, держится в стороне от общего потока. В преддверии субботнего выезда на "Стэмфорд Бридж" Пол выразил мнение, что Нголо пока не достиг уровня Клода.

"Кто из них лучше? Конечно, Макелеле. Канте — великолепный игрок, и он был так хорош в "Лестере". "Челси" отлично сработал, заполучив такого игрока. Как вы можете видеть, этот переход дался ему безболезненно".

"Это можно понять, почему между ними двумя возникают подобные сравнения, однако Макелеле такой один", — цитирует Клемента Daily Star.


Метки Клемент, Макелеле, Нголо, Суонси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. doooooooo 24.02.2017 16:29 # doooooooo
    Просто напомню даунам скума.

    1 Челси 25 60

    6 Манчестер Юнайтед 25 48

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  2. rommkaq1- 24.02.2017 16:17 # rommkaq1-
    Такой же черный, маленький и очень эффективный. Скоро станет как Мака.

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  3. charlton 24.02.2017 15:37 # charlton
    Эррера ссыт и на Канте и на Макелеле

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  4. rav-07 24.02.2017 15:24 # rav-07
    Эррера > Канте.

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  5. stepan-jam-boss 24.02.2017 15:20 # stepan-jam-boss
    Даже близко не стоял рядом с Макелеле. А с кукарекающих пенсов спроса никакого. Они еще под стол пешком ходили когда играл Клод.

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  6. hazarchik 24.02.2017 15:15 # hazarchik
    у Канте есть все шансы достичь уровня Маке

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  7. cap26 24.02.2017 15:11 # cap26
    Клемент воспитанник Челси, тренировав все поколения молодежки, как и Каранка воспитанник Моура, и самого которого воспитал Челси, как и Стивена Брюса который вырос в Челси, но не так как Вротжерс, который стал лучше Клоппа, и которого опять же вырастили у Аристократов как и Гуса Пойета выращивали именно в Лондоне вместе с Даном Петреску, и Ди Канио тоже в конце 90-ых со стычкой с Лэмпсом! А перечислять Раньери, Бенитеса) Хиддинка, Сколари, Боаша, Ди Маттео, Виалли, Конте, Анчелотти не нужно...

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  8. layert 24.02.2017 15:06 # layert
    Канте не хуже Макелеле

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  9. hachidlo 24.02.2017 15:02 # hachidlo
    Лет через 5 узнаем, глупое сравнение. Канте только начал свой восход, а какой будет итог никто не знает.

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  10. chelsi2005 24.02.2017 15:01 # chelsi2005
    Макелеле была легендой, а Канте пока просто крыса, по словам Азара, но расти куда есть!

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