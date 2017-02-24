Клемент: "Макелеле лучше, чем Канте"

Наставник "Суонси" Пол Клемент считает, что пока рано сравнивать полузащитника "Челси" Нголо Канте с легендой "синих" Клодом Макелеле.

В данный момент Канте прямым курсом движется к своему второму чемпионскому титулу Премьер-Лиги за всего два года выступлений в Англии. Вклад 25-летнего француза в игру команды Антонио Конте сложно переоценить, благодаря чему Нголо даже заслужил сравнение с легендарным Макелеле.



Однако Клемент, в штабе которого Макелеле как раз и трудится с недавних пор, держится в стороне от общего потока. В преддверии субботнего выезда на "Стэмфорд Бридж" Пол выразил мнение, что Нголо пока не достиг уровня Клода.



"Кто из них лучше? Конечно, Макелеле. Канте — великолепный игрок, и он был так хорош в "Лестере". "Челси" отлично сработал, заполучив такого игрока. Как вы можете видеть, этот переход дался ему безболезненно".



"Это можно понять, почему между ними двумя возникают подобные сравнения, однако Макелеле такой один", — цитирует Клемента Daily Star.