Увольнение Раньери инициировали игроки "Лестера"

Увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера "Лестера" инициировали его подопечные.

Напомним, что накануне "лисы" указали на дверь 65-летнему итальянцу, который в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул Премьер-Лиги и вывел "Лестер" в Лигу Чемпионов.



Как стало известно Sky Sports, после гостевого поражения от "Севильи" (2:1) в рамках первого матча 1/8 финала турнира подопечные Раньери нажаловались на тренера тайским владельцам клуба. Это произошло на специально созванном собрании в четверг утром.



По информации источника, ведущие игроки "Лестера" рассказали боссам о натянутых отношениях между Раньери и его помощниками, а также выразили недовольство тактикой Клаудио в этом сезоне.



Выслушав претензии футболистов, руководители клуба поспешили объявить об увольнении Раньери, хотя еще две недели назад гарантировали специалисту свою "непоколебимую поддержку".