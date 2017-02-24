Увольнение Раньери инициировали игроки "Лестера"

Клаудио Раньери и игроки Лестера Увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера "Лестера" инициировали его подопечные.

Напомним, что накануне "лисы" указали на дверь 65-летнему итальянцу, который в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул Премьер-Лиги и вывел "Лестер" в Лигу Чемпионов.

Как стало известно Sky Sports, после гостевого поражения от "Севильи" (2:1) в рамках первого матча 1/8 финала турнира подопечные Раньери нажаловались на тренера тайским владельцам клуба. Это произошло на специально созванном собрании в четверг утром.

По информации источника, ведущие игроки "Лестера" рассказали боссам о натянутых отношениях между Раньери и его помощниками, а также выразили недовольство тактикой Клаудио в этом сезоне.

Выслушав претензии футболистов, руководители клуба поспешили объявить об увольнении Раньери, хотя еще две недели назад гарантировали специалисту свою "непоколебимую поддержку".



Метки Лестер, Раньери

Автор foxmcfc   

Дата 24.02.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2190

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.02.2017 14:39 # mancunia-planet
    Ран должен был быть готов к такому сезону и ко всем этим проблемам , не первый год в футболе... а вообще надо было валить из Лестера сразу после триумфа, он же понимал, что достиг пика и оттуда безболезненно не скатишься... так что сам виноват тоже

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  2. boavista 24.02.2017 14:38 # boavista
    С рук не сойдёт это, если правда.

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  3. van-der-slav 24.02.2017 14:33 # van-der-slav
    Неблагодарные твари. Раз чемпионы то им все можно. Ну и вылетайте нахрен

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  4. pistolero-lfc 24.02.2017 14:29 # pistolero-lfc
    самый убогий клуб после Челчи

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  5. gunnerlove 24.02.2017 14:28 # gunnerlove
    Вылетайте мрази в чш

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  6. glorfindel 24.02.2017 14:27 # glorfindel
    "Челси" Конте: почти как "Лестер"

    http://fapl.ru/posts/53322/

    Явно похожи в аспекте крысятничества

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  7. dentinho 24.02.2017 14:21 # dentinho
    Берут пример с подмостовых крыс)

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  8. sellman 24.02.2017 14:14 # sellman
    Надо быть дауном, болельщиком ЛФК или заурядным фапловским гавноедом, что бы не понимать, что Лестер прошлого сезона - это нонсенс, а Лестер этого сезона - норма. А руководство думает, что Лестер ТОП, что надо ЛЧ брать и т.д. Смешно.
    Куда вы рыпаетесь? Какой Манчини? Без двух минут в ЧШ.

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  9. abracadabra55 24.02.2017 14:14 # abracadabra55
    крысиный клуб, как и челчи

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  10. imfake 24.02.2017 14:12 # imfake
    надеюсь вылетят

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  11. blackdreamer 24.02.2017 14:10 # blackdreamer
    это в стиле щелсей
    очередное сборище пидарасов синих

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  12. carrick-16 24.02.2017 14:09 # carrick-16
    Крысы по типу Косты, Азара и Фабрегаса

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  13. chelsi2005 24.02.2017 14:06 # chelsi2005
    Берут пример с наших крыс, красавцы!

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  14. chelsealondon 24.02.2017 14:06 # chelsealondon
    Пздц сцуки...

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  15. hammersmith 24.02.2017 14:02 # hammersmith
    зазвездились сучки

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  16. supernurbek 24.02.2017 14:01 # supernurbek
    Вот с у к и!

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