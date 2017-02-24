Увольнение Раньери инициировали игроки "Лестера"
Увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера "Лестера" инициировали его подопечные.
Напомним, что накануне "лисы" указали на дверь 65-летнему итальянцу, который в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул Премьер-Лиги и вывел "Лестер" в Лигу Чемпионов.
Как стало известно Sky Sports, после гостевого поражения от "Севильи" (2:1) в рамках первого матча 1/8 финала турнира подопечные Раньери нажаловались на тренера тайским владельцам клуба. Это произошло на специально созванном собрании в четверг утром.
По информации источника, ведущие игроки "Лестера" рассказали боссам о натянутых отношениях между Раньери и его помощниками, а также выразили недовольство тактикой Клаудио в этом сезоне.
Выслушав претензии футболистов, руководители клуба поспешили объявить об увольнении Раньери, хотя еще две недели назад гарантировали специалисту свою "непоколебимую поддержку".
24.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
Ран должен был быть готов к такому сезону и ко всем этим проблемам , не первый год в футболе... а вообще надо было валить из Лестера сразу после триумфа, он же понимал, что достиг пика и оттуда безболезненно не скатишься... так что сам виноват тоже
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С рук не сойдёт это, если правда.
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Неблагодарные твари. Раз чемпионы то им все можно. Ну и вылетайте нахрен
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самый убогий клуб после Челчи
(ответить)
Вылетайте мрази в чш
(ответить)
"Челси" Конте: почти как "Лестер"
http://fapl.ru/posts/53322/
Явно похожи в аспекте крысятничества
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Берут пример с подмостовых крыс)
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Надо быть дауном, болельщиком ЛФК или заурядным фапловским гавноедом, что бы не понимать, что Лестер прошлого сезона - это нонсенс, а Лестер этого сезона - норма. А руководство думает, что Лестер ТОП, что надо ЛЧ брать и т.д. Смешно.
Куда вы рыпаетесь? Какой Манчини? Без двух минут в ЧШ.
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крысиный клуб, как и челчи
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надеюсь вылетят
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это в стиле щелсей
очередное сборище пидарасов синих
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Крысы по типу Косты, Азара и Фабрегаса
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Берут пример с наших крыс, красавцы!
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Пздц сцуки...
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зазвездились сучки
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Вот с у к и!
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