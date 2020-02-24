Фернандиньо: "Никогда не сомневались в Агуэро"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что его одноклубники никогда не сомневались в таланте нападающего Серхио Агуэро.
Присев на скамейку запасных "Сити" после переезда на "Этихад" Габриэля Жезуса, аргентинец воспользовался травмой бразильского вундеркинда и сполна использовал второй шанс от главного тренера Пепа Гвардиолы.
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Монако" именно голы Серхио позволили "горожанам" вернуться в игру, после чего победить со счетом 5:3. По словам Фернандиньо, талант Агуэро никогда не ставился под сомнение.
"Агуэро очень важен для нас, а история его выступлений за этот клуб говорит сама за себя. С приходом Габи Жезуса он оказался на скамейке запасных, но никто и никогда не сомневался в качествах Серхио".
"Против "Монако" он лишь в очередной раз продемонстрировал свое высочайшее мастерство. Это выражалось не только в голах, а еще и в стиле игры. Он перехватывал мячи, прессинговал и всячески помогал команде".
"Для команды, которая хочет добраться до финала Лиги Чемпионов, мы нуждаемся в таком энтузиазме, независимо от того, кто его демонстрирует. Агуэро больше кого бы то ни было проникся этой идеей", - сообщил Фернандиньо Daily Mail.
24.02.2017 13:00
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