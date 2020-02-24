Фернандиньо: "Никогда не сомневались в Агуэро"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что его одноклубники никогда не сомневались в таланте нападающего Серхио Агуэро.

Присев на скамейку запасных "Сити" после переезда на "Этихад" Габриэля Жезуса, аргентинец воспользовался травмой бразильского вундеркинда и сполна использовал второй шанс от главного тренера Пепа Гвардиолы.



В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Монако" именно голы Серхио позволили "горожанам" вернуться в игру, после чего победить со счетом 5:3. По словам Фернандиньо, талант Агуэро никогда не ставился под сомнение.



"Агуэро очень важен для нас, а история его выступлений за этот клуб говорит сама за себя. С приходом Габи Жезуса он оказался на скамейке запасных, но никто и никогда не сомневался в качествах Серхио".



"Против "Монако" он лишь в очередной раз продемонстрировал свое высочайшее мастерство. Это выражалось не только в голах, а еще и в стиле игры. Он перехватывал мячи, прессинговал и всячески помогал команде".



"Для команды, которая хочет добраться до финала Лиги Чемпионов, мы нуждаемся в таком энтузиазме, независимо от того, кто его демонстрирует. Агуэро больше кого бы то ни было проникся этой идеей", - сообщил Фернандиньо Daily Mail.