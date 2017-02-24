Дани Алвес может перейти в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может пригласить на "Этихад" защитника "Ювентуса" Дани Алвеса, своего бывшего подопечного по "Барселоне".

Как известно, все четверо крайних защитников "горожан" уже в возрасте, а контракты двоих из них — Гаэля Клиши и Бакари Санья — истекают в конце этого сезона. Обновление и омоложение флангов обороны является одним из приоритетов для Гвардиолы на летнее трансферное окно.



Обновить, но не омолодить правый фланг Гвардиола может с помощью Дани Алвеса, утверждает Daily Mail. По информации издания, 33-летний бразилец мог перебраться в Манчестер еще в январе, но этому помешал его перелом ноги, случившийся в ноябре.



Сообщается, что Алвес по-прежнему находится в хороших отношениях как с Гвардиолой, так и со спортивным директором "Сити" Чики Бегиристайном. Если Дани слегка понизит свои требования по зарплате, а "Ювентус" не будет задирать цену, после окончания сезона ветеран вполне может перебраться на "Этихад".