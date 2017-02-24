"Эвертон" пытался вернуть Руни в январе

Уэйн Руни Отказ капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни от переезда в Китай, возможно, и стал сюрпризом для кого-нибудь — но только не для бывшего клуба Уэйна "Эвертона", который пытался вернуть капитана сборной Англии в январе.

Напомним, накануне 31-летний Руни сделал официальное заявление о своем будущем, подтвердив интерес клубов из Китая к своей персоне, но исключив отъезд из "Юнайтед" в этом месяце.

Решение Уэйна сохранить верность "красным дьяволам" не стало сюрпризом для "ирисок" которые только в прошлом месяце пытались выкупить своего бывшего юниора, однако Руни отверг возможность вернуться на "Гудисон Парк".

Как утверждает Daily Mirror, Руни дал ясно понять "Эвертону", что хочет сражаться за свое будущее в "Юнайтед". Уэйн объяснил, что проведет этот сезон в Манчестере, а уже летом определится, как быть дальше.

Если к лету ситуация с игровым временем Руни не изменится в лучшую сторону, "Эвертон" будет готов предпринять новую попытку вернуть Уэйна.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, слухи, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 11:00

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  1. raka-eve 24.02.2017 11:37 # raka-eve
    жирного в китай.

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  2. vyrentz 24.02.2017 11:35 # vyrentz
    доярщик

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  3. skorseze 24.02.2017 11:01 # skorseze
    Уйди уже, балласт хренов

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