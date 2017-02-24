"Эвертон" пытался вернуть Руни в январе

Отказ капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни от переезда в Китай, возможно, и стал сюрпризом для кого-нибудь — но только не для бывшего клуба Уэйна "Эвертона", который пытался вернуть капитана сборной Англии в январе.

Напомним, накануне 31-летний Руни сделал официальное заявление о своем будущем, подтвердив интерес клубов из Китая к своей персоне, но исключив отъезд из "Юнайтед" в этом месяце.



Решение Уэйна сохранить верность "красным дьяволам" не стало сюрпризом для "ирисок" которые только в прошлом месяце пытались выкупить своего бывшего юниора, однако Руни отверг возможность вернуться на "Гудисон Парк".



Как утверждает Daily Mirror, Руни дал ясно понять "Эвертону", что хочет сражаться за свое будущее в "Юнайтед". Уэйн объяснил, что проведет этот сезон в Манчестере, а уже летом определится, как быть дальше.



Если к лету ситуация с игровым временем Руни не изменится в лучшую сторону, "Эвертон" будет готов предпринять новую попытку вернуть Уэйна.