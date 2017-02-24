"Лестер" приступил к поискам нового тренера

Приняв непростое решение о расставании с Клаудио Раньери, "Лестер" приступил к поискам нового главного тренера, и на это у "лис" нет много времени.

Напомним, спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги "лисы" уволили Раньери. Таким образом, итальянский специалист поплатился за тот глубочайший кризис, в который угодила его команда в 2017 году.



В данный момент "Лестер" находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, на прошлой неделе позорно выбыл из Кубка Англии, а поражением от "Севильи" со счетом 2:1 поставил по угрозу дальнейшее участие в Лиге Чемпионов. В таком состоянии "лисы" и достанутся новому тренеру.



Ранним фаворитом букмекеров на вакантный пост немедленно стал Роберто Манчини, который в 2012 году привел "Манчестер Сити" к победе в Премьер-Лиге. Прошлым летом 52-летний соотечественник Раньери покинул "Интер" и в данный момент ищет возможность вернуться к тренерской работе.



Среди прочих фаворитов букмекеров значатся экс-наставник "Кристал Пэлас", а также Найджел Пирсон, тренировавший "Лестер" до Раньери.



Издание Daily Mirror в свою очередь именно Пирсона называет наиболее вероятным сменщиком Раньери, утверждая, что на возвращении 53-летнего специалиста настаивают игроки первой команды.



Напомним, Пирсон покинул "Кинг Пауэр" в 2015 при весьма странных обстоятельствах — после того, как его команда в блестящем стиле завершила сезон и спаслась от вылета из Премьер-Лиги.