"Лестер" приступил к поискам нового тренера

Роберто Манчини Приняв непростое решение о расставании с Клаудио Раньери, "Лестер" приступил к поискам нового главного тренера, и на это у "лис" нет много времени.

Напомним, спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги "лисы" уволили Раньери. Таким образом, итальянский специалист поплатился за тот глубочайший кризис, в который угодила его команда в 2017 году.

В данный момент "Лестер" находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, на прошлой неделе позорно выбыл из Кубка Англии, а поражением от "Севильи" со счетом 2:1 поставил по угрозу дальнейшее участие в Лиге Чемпионов. В таком состоянии "лисы" и достанутся новому тренеру.

Ранним фаворитом букмекеров на вакантный пост немедленно стал Роберто Манчини, который в 2012 году привел "Манчестер Сити" к победе в Премьер-Лиге. Прошлым летом 52-летний соотечественник Раньери покинул "Интер" и в данный момент ищет возможность вернуться к тренерской работе.

Среди прочих фаворитов букмекеров значатся экс-наставник "Кристал Пэлас", а также Найджел Пирсон, тренировавший "Лестер" до Раньери.

Издание Daily Mirror в свою очередь именно Пирсона называет наиболее вероятным сменщиком Раньери, утверждая, что на возвращении 53-летнего специалиста настаивают игроки первой команды.

Напомним, Пирсон покинул "Кинг Пауэр" в 2015 при весьма странных обстоятельствах — после того, как его команда в блестящем стиле завершила сезон и спаслась от вылета из Премьер-Лиги.


Метки Лестер, Манчини, Пирсон, Раньери, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1982

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  1. stepalex 24.02.2017 11:36 # stepalex
    От Манчини делать нехер, неблагодарные команды чш тренировать

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  2. kos9k 24.02.2017 11:17 # kos9k
    снова тима с новым коучем затащит против ЛФК

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  3. desower 24.02.2017 11:08 # desower
    Пирсона надо. На его багаже Лестер и взял чемпионство.

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  4. liverbro 24.02.2017 10:36 # liverbro
    пусть Пирсон возвращается,опыт есть,не подведет

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  5. hachidlo 24.02.2017 10:19 # hachidlo
    Де Бура возьмут, который им свои офигенные идеи задвинет.
    А вообще проблемы с составом у Лестера оказались более глубокими, чем казалось на первый взгляд.

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  6. pistolero-lfc 24.02.2017 10:03 # pistolero-lfc
    Напомним, Пирсон покинул "Кинг Пауэр" в 2015 при весьма странных обстоятельствах — после того, как его команда в блестящем стиле завершила сезон и спаслась от вылета из Премьер-Лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53344/#reply

    В смысле в загадочных обстоятельствах? Так его сын и его друзья сняли на видео свою групповуху со шлюшкой и распространили в сети. А потом Пирсон встал на защиту сына, а клуб его уволили его. Разве не так?



    Манчини, не позорься.

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