"Лестер" приступил к поискам нового тренера
Приняв непростое решение о расставании с Клаудио Раньери, "Лестер" приступил к поискам нового главного тренера, и на это у "лис" нет много времени.
Напомним, спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги "лисы" уволили Раньери. Таким образом, итальянский специалист поплатился за тот глубочайший кризис, в который угодила его команда в 2017 году.
В данный момент "Лестер" находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, на прошлой неделе позорно выбыл из Кубка Англии, а поражением от "Севильи" со счетом 2:1 поставил по угрозу дальнейшее участие в Лиге Чемпионов. В таком состоянии "лисы" и достанутся новому тренеру.
Ранним фаворитом букмекеров на вакантный пост немедленно стал Роберто Манчини, который в 2012 году привел "Манчестер Сити" к победе в Премьер-Лиге. Прошлым летом 52-летний соотечественник Раньери покинул "Интер" и в данный момент ищет возможность вернуться к тренерской работе.
Среди прочих фаворитов букмекеров значатся экс-наставник "Кристал Пэлас", а также Найджел Пирсон, тренировавший "Лестер" до Раньери.
Издание Daily Mirror в свою очередь именно Пирсона называет наиболее вероятным сменщиком Раньери, утверждая, что на возвращении 53-летнего специалиста настаивают игроки первой команды.
Напомним, Пирсон покинул "Кинг Пауэр" в 2015 при весьма странных обстоятельствах — после того, как его команда в блестящем стиле завершила сезон и спаслась от вылета из Премьер-Лиги.
24.02.2017 10:00
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Последние комментарии:
От Манчини делать нехер, неблагодарные команды чш тренировать
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снова тима с новым коучем затащит против ЛФК
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Пирсона надо. На его багаже Лестер и взял чемпионство.
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пусть Пирсон возвращается,опыт есть,не подведет
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Де Бура возьмут, который им свои офигенные идеи задвинет.
А вообще проблемы с составом у Лестера оказались более глубокими, чем казалось на первый взгляд.
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Напомним, Пирсон покинул "Кинг Пауэр" в 2015 при весьма странных обстоятельствах — после того, как его команда в блестящем стиле завершила сезон и спаслась от вылета из Премьер-Лиги.
Источник: http://fapl.ru/posts/53344/#reply
В смысле в загадочных обстоятельствах? Так его сын и его друзья сняли на видео свою групповуху со шлюшкой и распространили в сети. А потом Пирсон встал на защиту сына, а клуб его уволили его. Разве не так?
Манчини, не позорься.
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