"Сити" и "Арсенал" поспорят за Мбаппе
Грядущим летом "Манчестер Сити" и "Арсенал" возобновят свой интерес к юному дарованию "Монако" Килиану Мбаппе, но рискуют столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны других европейских грандов.
The Independent располагает информацией, что "канониры" и "горожане" пытались приобрести Мбаппе еще прошлым летом. Клуб с "Этихад" выразил готовность заплатить минимум 40 миллионов фунтов за Килиана, однако "Монако" устоял перед таким соблазном.
Абсолютно ясно, что с тех пор монегаски ничуть не пожалели о своем решении сохранить 18-летнего нападающего. Килиан великолепно проводит этот сезон, забив уже 11 голов — включая гол в ворота "Сити" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Столь впечатляющими успехами Мбаппе удалось значительно повысить свою стоимость. После окончания этого сезона "Сити", "Арсенал", а также "Барселона", "Реал" и дортмундская "Боруссия" устроят настоящий аукцион за одного из перспективнейших тинейджеров в европейском футболе.
Сообщается, что "Монако" открыт к продаже Мбаппе по окончании сезона, но надеется выручить больше, чем в 2015 году с трансфера Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед". Торги за Килиана могут стартовать с суммы в 50 млн. фунтов и достичь 75 млн, если добавить сюда бонусы.
Добавим, что в январе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил Мбаппе по стилю игры с легендой "канониров" и сборной Франции Тьерри Анри, чьи рекорды самого молодого дебютанта и самого молодого бомбардира в истории "Монако" Килиан побил в недавнем прошлом.
24.02.2017 09:00
Просмотров: 2444
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В 18 году от АПЛ будет 3 представителя в ЛЧ?
(ответить)
http://fapl.ru/posts/53268/
напророчил лол
(ответить)
смотря за состав сити, задаюсь вопросом-что такой днарь, как хесус навас, делает в мс? он же не лучше айба, типичный бегунок, еще и дрыщ
(ответить)
Канониры бы тренировали попки друг друга в тренажерке
(ответить)
Короче слушайте...разбиваем тренировку на неделю...на три дня....жим...присед...становая ...пн, ср, пт....
(ответить)
Новое обновление вацап просто ужас
Лучше бы оставили
(ответить)
С другой стороны заебись что Раньери уволили, может дойдет до всяких Кронке, что еблана нужно было лет 10 назад сливать, после проебаного Леманом финала ЛЧ
(ответить)
Сейчас бы гордиться КЕЧами, когда 3 Чемпионат Европы клал на него лет так 50
(ответить)
Норм мануко мешков разводит за счет воспитанечков
(ответить)
Школьники зарабатывают миллионы, а я в свои 26 и одного миллиона еще не накопил.
(ответить)
Крч, спортсмены, дам вам один совет: делайте в один день толкательные упражнения на верхнюю часть тела, во второй - только тянущие и в третий ноги и низ спины по системе 1+1. Так времени на восстановление будет больше и при правильном питании будете прогрессировать без фармы достаточно долго.
(ответить)
Слышали новость да?! Бонуччи похавался с Аллегри(прям серьёзно! Аллегри даже поставил ультиматум, или Бонуччи сидит на трибуне или я уйду) и теперь ФАПЛ засрется с этими новостями якобы уже одной ногой Аллегри в аснале, а Бонуччи во все клубы! Ну соотвественно кроме аснала!
P.S. Не благодарите меня.. я проста уже опытный здесь
(ответить)
На работе среди ноутбуков, принтеров и скамьи ты Лев крутой, а в качалке котенок жирной
(ответить)
посны, на работе есть гантельки и наклонная скамья, когда смотрю сирики, почти всегда поочерёдно качаю руки, повторов 20-25 набегает в день, это норм или мышцам песта и лучше разделить как-то грамотно по дням? или разные весы и тд. Ну чтобы короче мышцы не привыкли к нагрузкам и результаты не встали, как перспективы Арсенала на чемпионство
(ответить)
Как аснл может быть вообще чьим-то конкурентом? Разве что колбасникам только.
(ответить)
Бернардо Сильва при нынешней схеме Конте будет карать на ровне с Азаром!
(ответить)
*** *-** *- *-- *- **- -*- *-* *- ** -* *
(ответить)
игрок хороший, значит в арсенал не пойдет, окажется в топ 5 сильнейших команд мира ПСЖ, МСити, Реал, Барса, Бавария.
(ответить)
У французов молодежь добротная пошла, Франция поднимется на новый уровень.
(ответить)
Посмотрел нарезку, что то как то не впечатлил. Лучше уже на Бернарду Силва раскошелиться. Тот нормас шитюганов возил.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий