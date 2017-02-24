"Сити" и "Арсенал" поспорят за Мбаппе

Килиан Мбаппе Грядущим летом "Манчестер Сити" и "Арсенал" возобновят свой интерес к юному дарованию "Монако" Килиану Мбаппе, но рискуют столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны других европейских грандов.

The Independent располагает информацией, что "канониры" и "горожане" пытались приобрести Мбаппе еще прошлым летом. Клуб с "Этихад" выразил готовность заплатить минимум 40 миллионов фунтов за Килиана, однако "Монако" устоял перед таким соблазном.

Абсолютно ясно, что с тех пор монегаски ничуть не пожалели о своем решении сохранить 18-летнего нападающего. Килиан великолепно проводит этот сезон, забив уже 11 голов — включая гол в ворота "Сити" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Столь впечатляющими успехами Мбаппе удалось значительно повысить свою стоимость. После окончания этого сезона "Сити", "Арсенал", а также "Барселона", "Реал" и дортмундская "Боруссия" устроят настоящий аукцион за одного из перспективнейших тинейджеров в европейском футболе.

Сообщается, что "Монако" открыт к продаже Мбаппе по окончании сезона, но надеется выручить больше, чем в 2015 году с трансфера Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед". Торги за Килиана могут стартовать с суммы в 50 млн. фунтов и достичь 75 млн, если добавить сюда бонусы.

Добавим, что в январе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил Мбаппе по стилю игры с легендой "канониров" и сборной Франции Тьерри Анри, чьи рекорды самого молодого дебютанта и самого молодого бомбардира в истории "Монако" Килиан побил в недавнем прошлом.


Метки Арсенал, видео, Манчестер Сити, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. lauda 24.02.2017 11:22 # lauda
    В 18 году от АПЛ будет 3 представителя в ЛЧ?

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  2. kos9k 24.02.2017 11:20 # kos9k
    http://fapl.ru/posts/53268/

    напророчил лол

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  3. kos9k 24.02.2017 11:19 # kos9k
    смотря за состав сити, задаюсь вопросом-что такой днарь, как хесус навас, делает в мс? он же не лучше айба, типичный бегунок, еще и дрыщ

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  4. mufc1994 24.02.2017 11:18 # mufc1994
    Канониры бы тренировали попки друг друга в тренажерке

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  5. chelsealondon 24.02.2017 11:14 # chelsealondon
    Короче слушайте...разбиваем тренировку на неделю...на три дня....жим...присед...становая ...пн, ср, пт....

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  6. ea7 24.02.2017 11:11 # ea7
    Новое обновление вацап просто ужас
    Лучше бы оставили

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  7. gameboy 24.02.2017 11:10 # gameboy
    С другой стороны заебись что Раньери уволили, может дойдет до всяких Кронке, что еблана нужно было лет 10 назад сливать, после проебаного Леманом финала ЛЧ

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  8. gameboy 24.02.2017 11:09 # gameboy
    Сейчас бы гордиться КЕЧами, когда 3 Чемпионат Европы клал на него лет так 50

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  9. mafia 24.02.2017 11:09 # mafia
    Норм мануко мешков разводит за счет воспитанечков

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  10. ea7 24.02.2017 11:01 # ea7
    Школьники зарабатывают миллионы, а я в свои 26 и одного миллиона еще не накопил.

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  11. parfirchik 24.02.2017 11:00 # parfirchik
    Крч, спортсмены, дам вам один совет: делайте в один день толкательные упражнения на верхнюю часть тела, во второй - только тянущие и в третий ноги и низ спины по системе 1+1. Так времени на восстановление будет больше и при правильном питании будете прогрессировать без фармы достаточно долго.

    (ответить)

  12. cfc-chelsea-cfc 24.02.2017 10:57 # cfc-chelsea-cfc
    Слышали новость да?! Бонуччи похавался с Аллегри(прям серьёзно! Аллегри даже поставил ультиматум, или Бонуччи сидит на трибуне или я уйду) и теперь ФАПЛ засрется с этими новостями якобы уже одной ногой Аллегри в аснале, а Бонуччи во все клубы! Ну соотвественно кроме аснала!

    P.S. Не благодарите меня.. я проста уже опытный здесь

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  13. staryi-eblan 24.02.2017 10:49 # staryi-eblan
    На работе среди ноутбуков, принтеров и скамьи ты Лев крутой, а в качалке котенок жирной

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  14. tabooo 24.02.2017 10:33 # tabooo
    посны, на работе есть гантельки и наклонная скамья, когда смотрю сирики, почти всегда поочерёдно качаю руки, повторов 20-25 набегает в день, это норм или мышцам песта и лучше разделить как-то грамотно по дням? или разные весы и тд. Ну чтобы короче мышцы не привыкли к нагрузкам и результаты не встали, как перспективы Арсенала на чемпионство

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  15. rav-07 24.02.2017 10:33 # rav-07
    Как аснл может быть вообще чьим-то конкурентом? Разве что колбасникам только.

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  16. sellman 24.02.2017 10:29 # sellman
    Бернардо Сильва при нынешней схеме Конте будет карать на ровне с Азаром!

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  17. tzar 24.02.2017 10:23 # tzar
    *** *-** *- *-- *- **- -*- *-* *- ** -* *

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  18. tzar 24.02.2017 10:21 # tzar
    игрок хороший, значит в арсенал не пойдет, окажется в топ 5 сильнейших команд мира ПСЖ, МСити, Реал, Барса, Бавария.

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  19. nemovista 24.02.2017 10:20 # nemovista
    У французов молодежь добротная пошла, Франция поднимется на новый уровень.

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  20. stepan-jam-boss 24.02.2017 09:59 # stepan-jam-boss
    Посмотрел нарезку, что то как то не впечатлил. Лучше уже на Бернарду Силва раскошелиться. Тот нормас шитюганов возил.

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