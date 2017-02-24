"Сити" и "Арсенал" поспорят за Мбаппе

Грядущим летом "Манчестер Сити" и "Арсенал" возобновят свой интерес к юному дарованию "Монако" Килиану Мбаппе, но рискуют столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны других европейских грандов.

The Independent располагает информацией, что "канониры" и "горожане" пытались приобрести Мбаппе еще прошлым летом. Клуб с "Этихад" выразил готовность заплатить минимум 40 миллионов фунтов за Килиана, однако "Монако" устоял перед таким соблазном.



Абсолютно ясно, что с тех пор монегаски ничуть не пожалели о своем решении сохранить 18-летнего нападающего. Килиан великолепно проводит этот сезон, забив уже 11 голов — включая гол в ворота "Сити" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Столь впечатляющими успехами Мбаппе удалось значительно повысить свою стоимость. После окончания этого сезона "Сити", "Арсенал", а также "Барселона", "Реал" и дортмундская "Боруссия" устроят настоящий аукцион за одного из перспективнейших тинейджеров в европейском футболе.



Сообщается, что "Монако" открыт к продаже Мбаппе по окончании сезона, но надеется выручить больше, чем в 2015 году с трансфера Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед". Торги за Килиана могут стартовать с суммы в 50 млн. фунтов и достичь 75 млн, если добавить сюда бонусы.



Добавим, что в январе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил Мбаппе по стилю игры с легендой "канониров" и сборной Франции Тьерри Анри, чьи рекорды самого молодого дебютанта и самого молодого бомбардира в истории "Монако" Килиан побил в недавнем прошлом.



