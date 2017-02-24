Боласи вернется только в 2018 году

Янник Боласи Дорогостоящее приобретение "Эвертона" вингер Янник Боласи вернется к выступлениям за мерсисайдский клуб только в 2018 году.

Напомним, в августе "ириски" заплатили "Кристал Пэлас" за Боласи 25 миллионов фунтов — всего на 3 млн. меньше, чем за свое рекордное приобретение в лице нападающего Ромелу Лукаку.

27-летний конголезец очень уверенно начал свою карьеру на "Гудисон Парк", быстро став одним из ключевых игроков команды Рональда Кумана. Боласи успел отметиться одним голом и четырьмя результативными передачами, прежде чем в матче против "Манчестер Юнайтед" в декабре надорвал крестообразные связки своего правого колена.

Сразу же стало понятно, что Янник уже не сыграет в этом сезоне. Боласи был прооперирован, однако хирургическое вмешательство выявило, что повреждение мениска на самом деле серьезнее, чем казалось изначально.

Как сообщает The Independent, в данный момент Янник завершает первичный период реабилитации, а в марте будет прооперирован повторно. Таким образом, Яннику придется пропустить не только остаток этого сезона, но и около половины следующего.

"Повторная операция является запланированной, потому что первая операция прошла на мениске, а в начале марте ему восстановят связки. Сложно назвать какие-либо сроки, потому что в случае подобных травм на восстановление может потребоваться шесть, семь или восемь месяцев".

"Мы поправили мениск, а затем нам потребовалось подождать, пока колено будет готово ко второй операции", — объяснил Куман.


Метки Боласи, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 24.02.2017 08:41 # muaxaxaxa
    Здоровья нигеру, таки неплохо катает мяч.

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  2. boavista 24.02.2017 08:30 # boavista
    Здоровья, главное чтоб вернулся.

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  3. melwood-lfc 24.02.2017 08:28 # melwood-lfc
    вернется середняком

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  4. raka-eve 24.02.2017 08:00 # raka-eve
    лишь бы вернулся. с лукакой вообще топчик связка

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