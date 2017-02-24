Почеттино заступился за Алли

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поддержал своего полузащитника Деле Алли, который подвел команду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Гента".

В концовке первого тайма матча на "Уэмбли", когда счет обязывал "шпор" забивать еще дважды, Алли не справился с нервами и после жесткой игры Брехта Деягера ответил грубейшим фолом, своей правой ногой въехав в голень соперника.



Рефери немедленно показал надежде сборной Англии красную карточку, а "Тоттенхэм", оставшись вдесятером, хоть и завершил матч вничью (2:2), но из турнира вылетел. После игры Почеттино заступился за 20-летнего полузащитника, из которого медиа поспешили сделать козла отпущения.



"Он очень расстроен, и ему очень грустно. Такое бывает в футболе. Он знает, что совершил ошибку. Теперь он старается жить дальше и быть лучше. В будущем мы должны избегать такого рода ситуаций".



"Это сложно. Я ничуть не оправдываю его, но перед своим поступком на нем фолили — там был чистый фол. Я не виню рефери — Деле очень быстро отреагировал, и я думаю, заслужил красную карточку. Но такого рода вещи всегда могут произойти".



"Он играет за "Тоттенхэм" и в Премьер-Лиге только полтора года, и за этот очень короткий период он многого добился, потому что он очень особенный парень. О является невероятной личностью и обладает невероятным характером. Но прежде всего он отличный игрок".



"В то же время он тот, кем он является. Он играет в очень страстный футбол, и иногда случаются подобного рода вещи. Сейчас время поддержать его, ему очень грустно, и он выглядел расстроенным в раздевалке", — цитирует Почеттино Sky Sports.