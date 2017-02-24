Эшли Янг отказался от переезда в Китай

Эшли Янг Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг исключил свой уход из клуба в этом месяце или в конце сезона.

Согласно слухам в прессе, самый серьезный интерес к 31-летнему Янгу проявляет "Шаньдун Лунэн" из Китая, где трансферное окно открыто до следующего вторника. Однако Эшли, оцененный азиатским клубом в 10 миллионов фунтов, твердо настроен отработать свой контракт с "Юнайтед".

"Я сосредоточен на своей игре. Я останусь в "Юнайтед" на остаток этого сезона и еще на один год, поэтому все мои мысли связаны с этим местом".

"Я тот игрок, который хочет играть каждую неделю. Каждый игрок в команде хочет играть. Когда мне дают шанс, я просто должен выходить и выкладываться на 110 процентов".

"Тренер говорил, что я был лучшим в матче против "Блэкберна", и это приятный комплимент. Я один из тех игроков, которые, выходя на поле, жаждут затем на него вернуться", — цитирует Янга Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. boavista 24.02.2017 08:33 # boavista
    Да уж, МЮ обламывают игроки не переходя в другой клуб.

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  2. knvlay 24.02.2017 07:50 # knvlay
    Еще одно доказательство того, что в МЮ все играют за клуб, а не за деньги

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  3. civilsin 24.02.2017 06:36 # civilsin
    Он вингера играл 100 лет назад, больше на фланге обороны бегает

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  4. largo-winch 24.02.2017 06:20 # largo-winch
    Янг топовый гавноед. В муму все такие.

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  5. slash-lfc 24.02.2017 06:19 # slash-lfc
    Помет - второе его имя и имя его клуба.

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