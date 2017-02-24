Эшли Янг отказался от переезда в Китай

Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг исключил свой уход из клуба в этом месяце или в конце сезона.

Согласно слухам в прессе, самый серьезный интерес к 31-летнему Янгу проявляет "Шаньдун Лунэн" из Китая, где трансферное окно открыто до следующего вторника. Однако Эшли, оцененный азиатским клубом в 10 миллионов фунтов, твердо настроен отработать свой контракт с "Юнайтед".



"Я сосредоточен на своей игре. Я останусь в "Юнайтед" на остаток этого сезона и еще на один год, поэтому все мои мысли связаны с этим местом".



"Я тот игрок, который хочет играть каждую неделю. Каждый игрок в команде хочет играть. Когда мне дают шанс, я просто должен выходить и выкладываться на 110 процентов".



"Тренер говорил, что я был лучшим в матче против "Блэкберна", и это приятный комплимент. Я один из тех игроков, которые, выходя на поле, жаждут затем на него вернуться", — цитирует Янга Daily Mirror.