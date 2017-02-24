"Тоттенхэм" вылетел из Лиги Евроаы

Сыграв вничью с "Гентом", "Тоттенхэм" бесславно завершил свое выступление в этом розыгрыше Лиги Европы.

"Шпорам" посчастливилось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Кристиан Эриксен обработал заброс верхом, ворвался в штрафную по правому краю и пробил межу ног голкиперу — 1:0.



Однако уже спустя 10 минут последовал результативный ответ "Гента". После розыгрыша углового Харри Кейн неудачно отбил мяч, да так, что снаряд залетел в ворота Уго Льориса — 1:1.



Незадолго до перерыва ситуация хозяев усугубилась, ведь Деле Алли схлопотал прямую красную карточку за грубейший фол, въехав в ногу Брехта Деягера.



Теперь "Тоттенхэму" требовалось забивать уже дважды, и на 61-й минуте перед "шпорами" действительно забрезжила надежда после того, как Виктор Ваньяма мощно нанес удар в касание — 2:1.



Однако все надежды "шпор" были окончательно развеяны на 82-й минуте, когда Жереми Пербе, отличившийся и в первом матче команд, добил в ворота отскочивший к нему от защитника мяч — 2:2.



Таким образом, вслед за Лигой Чемпионов "Тоттенхэм" завершает свое выступление и в Лиге Европы и теперь может сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Гент" (Бельгия) — 2:2 (1:1) по сумме двух матчей — 2:3



Голы: Эриксен 10, Ваньяма 61 — Кейн 20 (авт), Пербе 82.



"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дайер (Янссен 89), Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Сон 58), Ваньяма, Дембеле (Уинкс 75), Эриксен, Алли, Кейн.



Удаление: Алли 39.