"Тоттенхэм" вылетел из Лиги Евроаы

Тоттенхэм Сыграв вничью с "Гентом", "Тоттенхэм" бесславно завершил свое выступление в этом розыгрыше Лиги Европы.

"Шпорам" посчастливилось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Кристиан Эриксен обработал заброс верхом, ворвался в штрафную по правому краю и пробил межу ног голкиперу — 1:0.

Однако уже спустя 10 минут последовал результативный ответ "Гента". После розыгрыша углового Харри Кейн неудачно отбил мяч, да так, что снаряд залетел в ворота Уго Льориса — 1:1.

Незадолго до перерыва ситуация хозяев усугубилась, ведь Деле Алли схлопотал прямую красную карточку за грубейший фол, въехав в ногу Брехта Деягера.

Теперь "Тоттенхэму" требовалось забивать уже дважды, и на 61-й минуте перед "шпорами" действительно забрезжила надежда после того, как Виктор Ваньяма мощно нанес удар в касание — 2:1.

Однако все надежды "шпор" были окончательно развеяны на 82-й минуте, когда Жереми Пербе, отличившийся и в первом матче команд, добил в ворота отскочивший к нему от защитника мяч — 2:2.

Таким образом, вслед за Лигой Чемпионов "Тоттенхэм" завершает свое выступление и в Лиге Европы и теперь может сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Гент" (Бельгия) — 2:2 (1:1) по сумме двух матчей — 2:3

Голы: Эриксен 10, Ваньяма 61 — Кейн 20 (авт), Пербе 82.

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дайер (Янссен 89), Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Сон 58), Ваньяма, Дембеле (Уинкс 75), Эриксен, Алли, Кейн.

Удаление: Алли 39.


Метки Гент, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2017 01:00

Количество просмотров Просмотров: 977

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gusto 24.02.2017 01:31 # gusto
    А что если создать чемпионат Донбасса? Туда шахту и зорю. 20 кругов. Ахметов будет рад

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  2. lauda 24.02.2017 01:25 # lauda
    Накуя вообще Львов меняли? Ближе к рашке ахметушка хотел?

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  3. imf-tau 24.02.2017 01:24 # imf-tau
    Позорят АПЛ как и Арсенал, опять безвольная игра. Пока не окрепнут нафиг идут от еврокубков. От Лондона в Европу только Челси пускать можно, остальные бесхребетники.

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  4. gusto 24.02.2017 01:23 # gusto
    Я хочу ел пенки глянуть...(
    Домой , кроты, прямиком в ДНР!!!!

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  5. knvlay 24.02.2017 01:23 # knvlay
    Помню астер одним постом собрал всех петухов фапли, мол петухи это говно без имени и характера. они пздц тогда бомбанули, щас бы в рыло им ткнуть этим постом

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  6. lauda 24.02.2017 01:22 # lauda
    Вылет сепарских позеров. Норм.

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  7. chelsea25 24.02.2017 01:22 # chelsea25
    Хахаха, Леви сасай

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  8. gusto 24.02.2017 01:22 # gusto
    Этот клубешко еще более конченый, чем арсенал. Такие зашквары...нахой из 4, петуханы

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  9. tvinkovod 24.02.2017 01:22 # tvinkovod
    аххахах кроты ну и лохи

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  10. vandit 24.02.2017 01:19 # vandit
    Это ж надо было так проепаться, господа! Обидно. И нефиг сетовать на молодость состава, а следовательно и глупость этих молодых людей. Особенно Алли или Дайера или кого либо ещё. Обосрaлись все. Включая и Почеттино. Неграмотно сыграли в Бельгии, очень неграмотно. Вот и получайте. Когда ж епаный в рот Тоттенхэм выберется из этого вечно потенциального предендента в реального? Видимо много работать еще надо. А болельщикам - терпения. Сражались до последнего, но не хватило. А ведь так близко были. COYS!!!

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  11. chelsi2005 24.02.2017 01:18 # chelsi2005
    Челси никогда не позорил АНглию в Европе, в отличии от анониров и путухов!

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  12. tvinkovod 24.02.2017 01:16 # tvinkovod
    давай кроты, пенки, хочу пенки

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  13. tvinkovod 24.02.2017 01:15 # tvinkovod
    ттх наверное самая позорная команда англии в еврокубках, после гг, хотя у гг отмаза есть - венгер

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  14. umnaf 24.02.2017 01:11 # umnaf
    http://fapl.ru/posts/51789/
    Удачи

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  15. januzaj00 24.02.2017 01:09 # januzaj00
    Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль позор английского футбола. Как эти три неудачника в одной лиге оказались... Фантастика.

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  16. mata05 24.02.2017 01:08 # mata05
    Говорил же сольётся с позором

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  17. boavista 24.02.2017 01:07 # boavista
    А сколько шума про трофей.

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  18. ravi 24.02.2017 01:06 # ravi
    Нельзя упрекнуть в нежелании учавствовать в ле и дальше, ведь бились даже в десятером, хотя думал что будут сливать, но нет, вопреки всему за это им уважуха

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  19. barstreetboy 24.02.2017 01:06 # barstreetboy
    Я считаю, что таким помойкам, как Арсенал и тотенехем нужно пожизненно запретить играть в еврокубках

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  20. blackdreamer 24.02.2017 01:02 # blackdreamer
    скамцо обоссаное следом пойдет с такой игрой

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