"Тоттенхэм" вылетел из Лиги Евроаы
Сыграв вничью с "Гентом", "Тоттенхэм" бесславно завершил свое выступление в этом розыгрыше Лиги Европы.
"Шпорам" посчастливилось открыть счет уже на 10-й минуте, когда Кристиан Эриксен обработал заброс верхом, ворвался в штрафную по правому краю и пробил межу ног голкиперу — 1:0.
Однако уже спустя 10 минут последовал результативный ответ "Гента". После розыгрыша углового Харри Кейн неудачно отбил мяч, да так, что снаряд залетел в ворота Уго Льориса — 1:1.
Незадолго до перерыва ситуация хозяев усугубилась, ведь Деле Алли схлопотал прямую красную карточку за грубейший фол, въехав в ногу Брехта Деягера.
Теперь "Тоттенхэму" требовалось забивать уже дважды, и на 61-й минуте перед "шпорами" действительно забрезжила надежда после того, как Виктор Ваньяма мощно нанес удар в касание — 2:1.
Однако все надежды "шпор" были окончательно развеяны на 82-й минуте, когда Жереми Пербе, отличившийся и в первом матче команд, добил в ворота отскочивший к нему от защитника мяч — 2:2.
Таким образом, вслед за Лигой Чемпионов "Тоттенхэм" завершает свое выступление и в Лиге Европы и теперь может сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Гент" (Бельгия) — 2:2 (1:1) по сумме двух матчей — 2:3
Голы: Эриксен 10, Ваньяма 61 — Кейн 20 (авт), Пербе 82.
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дайер (Янссен 89), Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Сон 58), Ваньяма, Дембеле (Уинкс 75), Эриксен, Алли, Кейн.
Удаление: Алли 39.
24.02.2017 01:00
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Последние комментарии:
А что если создать чемпионат Донбасса? Туда шахту и зорю. 20 кругов. Ахметов будет рад
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Накуя вообще Львов меняли? Ближе к рашке ахметушка хотел?
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Позорят АПЛ как и Арсенал, опять безвольная игра. Пока не окрепнут нафиг идут от еврокубков. От Лондона в Европу только Челси пускать можно, остальные бесхребетники.
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Я хочу ел пенки глянуть...(
Домой , кроты, прямиком в ДНР!!!!
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Помню астер одним постом собрал всех петухов фапли, мол петухи это говно без имени и характера. они пздц тогда бомбанули, щас бы в рыло им ткнуть этим постом
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Вылет сепарских позеров. Норм.
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Хахаха, Леви сасай
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Этот клубешко еще более конченый, чем арсенал. Такие зашквары...нахой из 4, петуханы
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аххахах кроты ну и лохи
(ответить)
Это ж надо было так проепаться, господа! Обидно. И нефиг сетовать на молодость состава, а следовательно и глупость этих молодых людей. Особенно Алли или Дайера или кого либо ещё. Обосрaлись все. Включая и Почеттино. Неграмотно сыграли в Бельгии, очень неграмотно. Вот и получайте. Когда ж епаный в рот Тоттенхэм выберется из этого вечно потенциального предендента в реального? Видимо много работать еще надо. А болельщикам - терпения. Сражались до последнего, но не хватило. А ведь так близко были. COYS!!!
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Челси никогда не позорил АНглию в Европе, в отличии от анониров и путухов!
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давай кроты, пенки, хочу пенки
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ттх наверное самая позорная команда англии в еврокубках, после гг, хотя у гг отмаза есть - венгер
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http://fapl.ru/posts/51789/
Удачи
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Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль позор английского футбола. Как эти три неудачника в одной лиге оказались... Фантастика.
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Говорил же сольётся с позором
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А сколько шума про трофей.
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Нельзя упрекнуть в нежелании учавствовать в ле и дальше, ведь бились даже в десятером, хотя думал что будут сливать, но нет, вопреки всему за это им уважуха
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Я считаю, что таким помойкам, как Арсенал и тотенехем нужно пожизненно запретить играть в еврокубках
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скамцо обоссаное следом пойдет с такой игрой
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