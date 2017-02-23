"Лестер" уволил Раньери
Спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги "Лестер" принял решение об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери, гласит официальное заявление клуба с "Кинг Пауэр".
В четверг вечером представители итальянского специалиста провели встречу с руководством "лис", по итогам которой было принято решение о прекращении сотрудничества. Вслед за эксклюзивным материалом Daily Mail последовало и официальное подтверждение.
"Это было самое сложное решение с тех пор, как почти семь лет назад мы приобрели "Лестер". Однако мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных сентиментов, какими бы сильными они ни были", — сообщил вице-президент "Лестера" Айаватт Шриваддханапрабха.
Напомним, в прошлом сезоне под руководством Клаудио "Лестер" добился величайшего достижения в своей истории, сенсационно завоевав титул. Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее, и в данный момент "лисы" находятся всего в одном очке от зоны вылета.
Таким образом, последним матчем Клаудио в "Лестере" стало поражение 2:1 от "Севильи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
23.02.2017 22:55
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Последние комментарии:
Марселино наверн придёт.
Или Пранделли.
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Прошла эра испанцев, почти все повылетали, один Реал остался, и Севилья может.
Наступает время ЧЕЛСИ!
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Говняно поступили. Первый кризис и сразу забыли все заслуги.
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Чё там буки, уже ставки принимают на кандидатов в Лестер?
(ответить)
сообщил вице-президент "Лестера" Айаватт Шриваддханапрабха.
щито ? Хто хто?
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Гиггз, я тебе работу нашел)
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Чо, пардью будет наверное? Иначе даже хз.
А лфк как обычно не повезло. Ща рили будет новый Лестер)
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Обоссаные петухи, выходят в еврокубки, сливают их, чтобы снова выйти в еврокубки.
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пздц, петухи еще и кк схлопотали)
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Вот второй матч уже Шахта с Сельтой играет и вообще не понимаю, как Сельта является грозой авторитетов в Ла Лиге. Что на выезде, что дома, Шахтер просто не чувствует Сельту, только контратаки редкие. Хз чем там в Испании занимаются, если тухлый Шахтер после двухмесячного перерыва играет как на треньке.
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Пардью на замену придет тут к гадалке не ходи.
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че по новости, слили старика, как в свое время слили обоссаного из пенсостана.
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ну что я говорил, пока эта чушка е6аная не научится правильно себя вести на поле, не быть ему топером и звездой. работай над игровым поведением, петушара!
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считаю решение верным. лестер катится в небытие с такой игрой и если оставить раньери, то это вылет 100 пудов в чш. так что тут либо сантименты к раньери и вылет, либо смена коуча и борьба за выживание.
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Новый тренер победит Ливерпуль. Ничего нового.
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Всё-таки Алли уёбок. Это типа будущий кэп, ой бля!
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Аллии....ахаха, Бля какие же эти шпоры опущеные петуханы.
Ну сука, нахой это дерьмо из 4ки, нахуй!!!!
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____________ ЛЬОРИС
___БЕЛКА___ВЕРТ___ЛУИЗ___АСПИ
__________АЛЛИ____КАНТЕ______
____САНЧЕЗ_____АЗАР____ПЕДРО
_______________КЕЙН___________
Любой состав из Манчестера выебут, не говоря уже о помойке портовой
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алли лохер, блять.
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Вчера так радовался голу, а сегодня уволили)
Кстати зачастую когда руководство мол высказывается в поддержку коучу, через месяц увольняет его.
Бред какой-то, я думал после чемпиками Лестера Раньери тут надолго....а тут такое. Странное решение. Теперь я точно за то, чтобы Лестер вылетел. Неблагодарные. Плюс Раньери заслужил лч кампанию полностью с Лестером провести. Он их туда вывел блть!
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