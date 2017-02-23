"Лестер" уволил Раньери

Спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги "Лестер" принял решение об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери, гласит официальное заявление клуба с "Кинг Пауэр".

В четверг вечером представители итальянского специалиста провели встречу с руководством "лис", по итогам которой было принято решение о прекращении сотрудничества. Вслед за эксклюзивным материалом Daily Mail последовало и официальное подтверждение.



"Это было самое сложное решение с тех пор, как почти семь лет назад мы приобрели "Лестер". Однако мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных сентиментов, какими бы сильными они ни были", — сообщил вице-президент "Лестера" Айаватт Шриваддханапрабха.



Напомним, в прошлом сезоне под руководством Клаудио "Лестер" добился величайшего достижения в своей истории, сенсационно завоевав титул. Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее, и в данный момент "лисы" находятся всего в одном очке от зоны вылета.



Таким образом, последним матчем Клаудио в "Лестере" стало поражение 2:1 от "Севильи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.