"Лестер" уволил Раньери

Клаудио Раньери Спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги "Лестер" принял решение об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери, гласит официальное заявление клуба с "Кинг Пауэр".

В четверг вечером представители итальянского специалиста провели встречу с руководством "лис", по итогам которой было принято решение о прекращении сотрудничества. Вслед за эксклюзивным материалом Daily Mail последовало и официальное подтверждение.

"Это было самое сложное решение с тех пор, как почти семь лет назад мы приобрели "Лестер". Однако мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных сентиментов, какими бы сильными они ни были", — сообщил вице-президент "Лестера" Айаватт Шриваддханапрабха.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Клаудио "Лестер" добился величайшего достижения в своей истории, сенсационно завоевав титул. Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее, и в данный момент "лисы" находятся всего в одном очке от зоны вылета.

Таким образом, последним матчем Клаудио в "Лестере" стало поражение 2:1 от "Севильи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.


Метки Лестер, Раньери, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 22:55

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Последние комментарии:




  1. budun 24.02.2017 00:00 # budun
    Марселино наверн придёт.
    Или Пранделли.

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  2. chelsi2005 23.02.2017 23:58 # chelsi2005
    Прошла эра испанцев, почти все повылетали, один Реал остался, и Севилья может.

    Наступает время ЧЕЛСИ!

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  3. charmk 23.02.2017 23:53 # charmk
    Говняно поступили. Первый кризис и сразу забыли все заслуги.

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  4. sausage 23.02.2017 23:53 # sausage
    Чё там буки, уже ставки принимают на кандидатов в Лестер?

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  5. ravi 23.02.2017 23:53 # ravi
    сообщил вице-президент "Лестера" Айаватт Шриваддханапрабха.

    щито ? Хто хто?

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  6. nemovista 23.02.2017 23:52 # nemovista
    Гиггз, я тебе работу нашел)

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  7. gusto 23.02.2017 23:51 # gusto
    Чо, пардью будет наверное? Иначе даже хз.


    А лфк как обычно не повезло. Ща рили будет новый Лестер)

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  8. chelsi2005 23.02.2017 23:50 # chelsi2005
    Обоссаные петухи, выходят в еврокубки, сливают их, чтобы снова выйти в еврокубки.

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  9. knvlay 23.02.2017 23:49 # knvlay
    пздц, петухи еще и кк схлопотали)

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  10. lauda 23.02.2017 23:49 # lauda
    Вот второй матч уже Шахта с Сельтой играет и вообще не понимаю, как Сельта является грозой авторитетов в Ла Лиге. Что на выезде, что дома, Шахтер просто не чувствует Сельту, только контратаки редкие. Хз чем там в Испании занимаются, если тухлый Шахтер после двухмесячного перерыва играет как на треньке.

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  11. mata05 23.02.2017 23:49 # mata05
    Пардью на замену придет тут к гадалке не ходи.

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  12. ssa 23.02.2017 23:49 # ssa
    че по новости, слили старика, как в свое время слили обоссаного из пенсостана.

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  13. ssa 23.02.2017 23:46 # ssa
    ну что я говорил, пока эта чушка е6аная не научится правильно себя вести на поле, не быть ему топером и звездой. работай над игровым поведением, петушара!

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  14. stepalex 23.02.2017 23:46 # stepalex
    считаю решение верным. лестер катится в небытие с такой игрой и если оставить раньери, то это вылет 100 пудов в чш. так что тут либо сантименты к раньери и вылет, либо смена коуча и борьба за выживание.

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  15. lauda 23.02.2017 23:46 # lauda
    Новый тренер победит Ливерпуль. Ничего нового.

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  16. sausage 23.02.2017 23:46 # sausage
    Всё-таки Алли уёбок. Это типа будущий кэп, ой бля!

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  17. gusto 23.02.2017 23:45 # gusto
    Аллии....ахаха, Бля какие же эти шпоры опущеные петуханы.
    Ну сука, нахой это дерьмо из 4ки, нахуй!!!!

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  18. gameboy 23.02.2017 23:45 # gameboy
    ____________ ЛЬОРИС

    ___БЕЛКА___ВЕРТ___ЛУИЗ___АСПИ

    __________АЛЛИ____КАНТЕ______

    ____САНЧЕЗ_____АЗАР____ПЕДРО

    _______________КЕЙН___________

    Любой состав из Манчестера выебут, не говоря уже о помойке портовой

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  19. mdfjvnlabngmlas 23.02.2017 23:44 # mdfjvnlabngmlas
    алли лохер, блять.

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  20. gusto 23.02.2017 23:44 # gusto
    Вчера так радовался голу, а сегодня уволили)
    Кстати зачастую когда руководство мол высказывается в поддержку коучу, через месяц увольняет его.

    Бред какой-то, я думал после чемпиками Лестера Раньери тут надолго....а тут такое. Странное решение. Теперь я точно за то, чтобы Лестер вылетел. Неблагодарные. Плюс Раньери заслужил лч кампанию полностью с Лестером провести. Он их туда вывел блть!

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